جزئیات طرح احیای زادگاه و آرامگاه فردوسی

به گزارش خبرنگار مهر، در دیباچه طرح احیای زادگاه و آرامگاه فردوسی و مجموعه فرهنگی تاریخی طوس بر لزوم "پشتیبانی نهادهای فرهنگی از ریشه‌های کهن زبان پارسی دری" تاکید شده و در ادامه آمده است: پروژه احیای مجموعه فرهنگی تاریخی طوس اکنون به بخش خصوصی واگذار شده و بنیاد فردوسی آماده است تا هر گونه کمک فنی، تکنیکی و تخصصی را به این پروژه انجام دهد.

در ادامه به جزئیات این طرح و اهداف های بنیاد فردوسی از ارائه آن، پرداخته و یادآوری شده است: این پروژه شامل راه‌اندازی فرهنگسرای فردوسی شامل موزه، کتابخانه تخصصی، تالار سخنرانی، دانشگاه فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی، شهر شاهنامه، دهکده نمونه پاژ PAG و کلینیک تخصصی، مجتمع آکادمیک ورزشی و ایجاد کارگاه های صنایع دستی و هنرهای دستی در آرامگاه و زادگاه فردوسی است.

دهکده پاژ (زادگاه فردوسی)

همچنین در این طرح به موقعیت جغرافیایی و توپوگرافیک زادگاه فردوسی (روستای پاژ) در ارتباط با آرامگاه وی (شهر طوس) پرداخته شده و از این دو به همراه حرم مطهر امام هشتم شیعیان امام رضا(ع) به عنوان سه ضلح مثلث فرهنگی خراسان بزرگ یاد شده است.

در طرح احیای زادگاه و آرامگاه فردوسی به سفر رهبر معظم انقلاب در سال 1375 به شهر طوس و تاکید ایشان بر لزوم رسیدگی به آرامگاه فردوسی پرداخته شده است.

همچنین در ادامه این طرح با اشاره به تاکید رییس جمهوری سابق (سیدمحمد خاتمی) بر اجرای پروژه احیای مجموعه فرهنگی تاریخی طوس و دهکده پاژ، آرامگاه و زادگاه فردوسی و تصویب آیین نامه نحوه اجرای این طرح در نشست 448 شورای عالی انقلاب فرهنگی در 1378، آمده است: متاسفانه علیرغم ارایه طرحی جامع در این زمینه از سوی بنیاد فردوسی و پی گیری‌های فراوان این بنیاد، کار در خوری در این زمینه انجام نشده است.

همچنین در این طرح ابراز امیدواری شده است که شهرداری مشهد، وزارت مسکن و شهرسازی، استانداری خراسان رضوی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ساخت خانه‌های دهکده شاهنامه همکاری کنند.

در ادامه به آسیب‌های وارده به ده قدیمی پاژ (زادگاه فردوسی) پرداخته شده و آمده است: ده پاژ نیازمند کاوش و گمانه‌زنی است تا از نظر قدمت تاریخی و فرهنگی مورد بررسی قرا گیرد. می‌توان از این این ده در صنعت گردشگری ایران بهره‌برداری مناسبی کرد؛ طوریکه هر گوشه‌اش یک مرکز جذاب برای گردشگری زیارتی، تاریخی و فرهنگی خواهد بود.