کاهش 80 درصدی ورود کالای قاچاق از مرزهای غربی کشور

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت کنترل مرزهای کشور گفت: با توجه به اینکه بیشترین حجم ورود و خروج غیرقانونی کالا و سوخت در مرزهای غربی ایران صورت می گرفت، نیروی انتظامی با اجرای طرح انسداد مرزی در منطقه کردستان توانست جلوی قاچاق سوخت به کشورهای همسایه و ورود کالای قاچاق به ایران را تا 80 درصد بگیرد.

کشور عراق با داشتن 240 کیلومتر مربع مرز خاکی و آبی با ایران یکی از اصلی ترین همسایگان غربی کشور است که با توجه به مسائل داخلی و نبود امنیت در این کشور، مرزهای غربی یکی از اصلی ترین مبادی ورود و خروج کالای قاچاق و قاچاق سوخت محسوب می شود.

معاون عملیات نیروی انتظامی کشور در ادامه درباره تردد گروهکهای تروریستی در مرزهای کشور گفت: نیروی انتظامی با همکاری دیگر دستگاههای امنیتی به شدت با ورود این گروهکها برخورد می کند .

ساجدی نیا با اشاره به اجرای طرح انسداد مرزهای کشور گفت: طرح پایلوت انسداد مرزهای شرق کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به پایان می رسد.

این طرح در منطقه زابل در استان سیستان و بلوچستان که یکی از مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر به ایران محسوب می شود در مسافتی به طول 350 کیلومتر درمرز مشترک ایران با کشور افغانستان اجرا می شود.

سردار ساجدی نیا اظهار داشت: در این مسیر با حفر کانال، ایجاد دیوار بتونی و ایجاد خاکریز موانعی برای ورد قاچاقچیان مواد مخدر به کشور ایجاد کرده ایم.

معاون عملیات نیروی انتظامی کشور با اشاره با اجرای رزمایش بزرگی در منطقه مرزی شرق کشور تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری گفت: این رزمایش با بکار گیری تمام توان پلیس مرزبانی کشور برای نمایش اقتدار و توان عملیاتی پلیس در این منطقه اجرا می شود.

ایران 8 هزار و 755 کیلومتر مرز مشترک با 15 کشور دارد که 2 هزار کیلومتر آن مرز دریایی است.

ساجدی نیا ادامه داد: تاکنون با اختصاص بودجه 103 میلیارد تومانی موفق به حفر 350 کیلومتر کانال به عمق 4 و عرض 8 متر، 114 کیلومتر دیوار و 800 کیلومتر سیم خاردار برای انسداد مرزهای کشورشده ایم.