مسلمانان دانمارک خواستار ممنوعت انتقاد و اهانت دینی در این کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری دی آر دانمارک، تعداد بسیاری از مسلمانان دانمارک نمی خواهند دین مورد انتقاد قرار گیرد از این رو خواستار ممنوعیت انتقاد از دین شده اند، این درحالی است که تنها عده اندکی با این ایده موافق نبودند.

مؤسسه آماری تحلیلی کاپاسنت که این تحقیق را میان مسلمانان و همچنین جامعه غیرمسلمان دانمارک انجام داده به این نتیجه رسیده است که تنها 10 درصد از دانمارکیهای غیر مسلمان خواستار ممنوعیت انتقاد از دین هستند.

66 درصد از مسلمانان یادآور شده اند که آزادی بیان در چنین مواردی باید محدود شود.

این تحقیق در میان 523 مسلمان در دانمارک انجام شده است.

عظمی ازکان از مسلمانان دانمارک در این رابطه گفت: انتقاد از حضرت محمد(ص) حضرت مسیح(ع) و تمام ادیان باید ممنوع باشد، چرا که ما به یکدیگر احترام می گذاریم. بنابراین اهانت باید متوقف شود.

وی در ادامه اظهارات خود یادآور شد: میان آزادی بیان در دانمارک و ممنوعیت انتقاد از دین هیچ منافاتی وجود ندارد.

