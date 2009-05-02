قدرتهای زورگو در جهان اقتصاد دیگر کشورها را به خطر انداخته اند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، آیت الله غیاث الدین طه محمدی پیش از ظهر شنبه در همایش سرمایه گذاری و توسعه استان همدان افزود: روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورها باید به گونه ای باشد که هر فردی احساس آسایش کند .

وی تامین امنیت همه جانبه را نخستین و بزرگترین اولویت برای زندگی امروز برشمرد و گفت: پس از تامین امنیت می توان به اولویت های دیگری همچون آب، نان و اقتصاد نیز پرداخت .

محمدی تصریح کرد: تا جایی که انسان ها مزاحم یکدیگر نیستند ایده، فکر و اندیشه آنها قابل احترام است و می توان با آنها تعامل برقرار کرد .

وی خطاب به سرمایه گذاران حاضر در این همایش اظهار داشت: به سرمایه گذاران بشارت می دهم هر انسانی در پناه دین اسلام بهترین را خواهد داشت و ایران نیز به عنوان یک کشور اسلامی از چنین ظرفیتی برخوردار است .

امام جمعه همدان ادامه داد: هیچ جای جهان حقوق انسان به اندازه کشور اسلامی ایران رعایت نمی شود .

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استان همدان نیز در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای حضور سرمایه گذاران خارجی در استان همدان برنامه هایی پیش بینی شده است که معرفی 10 تا 30 طرح آماده بهره ‌برداری در پنلها از این برنامه ها است .

محمدناصر نیکبخت به بهره برداری از مدرن ترین کارخانه فولاد خاورمیانه اشاره کرد و گفت: این کارخانه با سرمایه گذاری بخش خصوصی در مدت کوتاهی آماده بهره برداری شده است .

وی ادامه داد: با راه اندازی کارخانه فولاد ویان تولید سالانه فولاد در استان همدان به دو برابر ظرفیت فعلی آن می رسد .

نیکبخت تصریح کرد: تمایلات افرادی برای سرمایه‌ گذاری در بخشهای مختلف شناسایی شده است و با توجه به ظرفیتهای همدان و تمایلات سرمایه ‌گذاران، آنها در پنلها شرکت می ‌کنند .

معاون استاندار خاطرنشان کرد: هدایت سرمایه ‌گذاران به سمت میز سرمایه ‌گذاری و موافقتنامه یکی دیگر از برنامه ‌های همایش است که سرمایه ‌گذاران بعد از حضور در پنلها به سمت این میزها هدایت می ‌شوند و کمیته پیگیری نیز پس از اختتامیه همایش، برای پیگیری وضعیت قراردادهای منعقد اقدام خواهد کرد