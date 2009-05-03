آمادگی کمیسیون اصل نود برای رسیدگی به شکایات بیمه ای خبرنگاران

فاضل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام آمادگی کمیسیون اصل نود جهت رسیدگی به هر گونه شکایت از دستگاهها گفت : اعضای کمیسیون اصل نود آمادگی دارند به هر گونه شکایت از نحوه عملکرد دستگاهها و همچنین عدم رعایت قوانین از سوی سازمانها رسیدگی کند.

به دنبال انتقادات معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد از نحوه اجرای نادرست قانون بیمه خبرنگاران ، نمایندگان مجلس و همچنین مسئولان سابق وزارت رفاه و سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با مهر ، ریشه این امر را در اجرای نادرست قانون از سوی سازمان تامین اجتماعی عنوان کردند .

به گفته آنان منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی به نقطه سر به سری رسیده و این سازمان منابع لازم را جهت اجرای درست قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور در اختیار ندارد.

منشی اول کمیسیون اصل نود مجلس در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد : در صورتیکه در ارتباط با موضوع اجرای قانون بیمه خبرنگاران اجحافی در حق فردی صورت گرفته باشد، این امر قابلیت رسیدگی در کمیسیون اصل نود را دارد.

موسوی خاطر نشان کرد: رسیدگی به شکایات مردم از نحوه عملکرد دستگاهها و سازمانها جزء شرح وظایف کمیسیون اصل نود است و به طور حتم اگر شکایتی از سوی مسئولان وزارت ارشاد و همچنین خبرنگاران درباره بازنشستگی از طریق قانون مشاغل سخت و زیان آور صورت گیرد ، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.