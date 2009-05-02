دستگاههای اجرایی خراسان موظف به اعمال استاندارد مدیریت بر پروژه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدحسن واحدی ظهر شنبه در جلسه بررسی پروژه های عمرانی دستگاه های اجرایی افزود: بحث نظارت بر پروژه های استانی و ملی با رویکرد و اهداف جدید در دستور کار قرار گرفته است که با توسعه این امر نتایج بیشتری از نظارت بر پروژه ها به دست می آید.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی گفت: با توجه به اقدامات دولت نهم در سفرهای استانی و مصوباتی که در این سفرها انجام شده است بحث نظارت در ابعاد عالی ضرورت بیشتری می یابد و با تحقق این رویکرد جدید چشم انداز خوبی در پیشرفت پروژه ها پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: در نظام فنی جدید رویکردی اتخاذ شده است که علاوه بر بالا بردن سرعت پیشرفت کار بحث نظارت نیز اثربخشی بیشتری یابد.

واحدی ادامه داد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده امسال نتیجه نظارت ها در تخصیص اعتبارات پروژه ها تاثیر بیشتری داشته باشد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: امسال با توجه به سال اصلاح الگوی مصرف، سال صرفه جویی در دولت است و امیدواریم با این شرایط از منابع موجود بهترین بهره را ببریم.

وی خاطرنشان کرد: ناظرین ما در شهرستان های مختلف بر پروژه ها نظارت می کنند و امیدواریم بتوانیم بحث نظارت را فنی تر از گذشته اجرا کنیم.

در ادامه این جلسه محسن کوهی معاون دفتر فنی استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه 19 اکیپ نظارتی در این دوره از پروژه های مختلف استانی بازدید خواهند کرد، گفت: در این میان پیگیری و نظارت بر پروژه های مسکن مهر، نهضت آسفالت و پروژه های شهرداری ها از مهم ترین محورها خواهند بود.