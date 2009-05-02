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۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۲۱

میانگین حقوق فرهنگیان بیش از دو برابر افزایش یافته است

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان سمنان گفت: دولت به مسائل معیشتی معلمان توجه بیشتری داشته و میانگین حقوق فرهنگیان بیش از دو برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، ابوالقاسم قزوهی پیش از ظهر شنبه در نشستی با نماینده ولی فقیه در استان سمنان گفت: میانگین حقوق فرهنگیان از دو میلیون و 180 هزار ریال در سال 84 به چهار میلیون و 300 هزار ریال در سال 87 رسیده است.

وی با اشاره به طرح اجرای لایحه خدمات کشوری در سال جاری گفت: بر این اساس حقوق فرهنگیان یک میلیون تا دو میلیون و 500 هزار ریال افزایش می یابد.

وی با اشاره به سال اصلاح الگوی مصرف گفت: فرهنگیان و بدنه آموزش و پرورش باید برای نهادینه ساختن فرهنگ صرفه ‌جویی در بین دانش ‌آموزان بیشتر تلاش کنند.‌

به گفته وی استفاده حداکثری از زمان و امکانات در مدارس باید در اولویت کاری تمام مدیران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش قرار گیرد.

ابوالقاسم قزوهی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش یکی از مهمترین دستگاه ‌های فرهنگساز جامعه است، افزود: آموزش و پرورش باید بتواند با ارائه برنامه ‌های کوتاه‌ مدت و بلندمدت در عملی شدن منویات نقش اساسی خود را ایفا کند.

وی با اشاره به تاکیدات رهبری بر ضرورت ایجاد تغییر و تحول در آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش کشور برای خارج شدن از تقلیدی بودن نیاز به تغییر و تحول دارد.

حجت الاسلام سید محمد شاهچراغی خواستار توجه بیشتر آموزش و پرورش به نامگذاری امسال شد و گفت: آموزش و پرورش نباید عمر و وقت دانش آموزان را هدر دهد.

کد مطلب 870810

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