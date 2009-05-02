اولویت نصب دوربینهای ثبت تخلف با بزرگراه چمران و شیخ فضل الله است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران از نصب و راه اندازی 30 دوربین ثبت تخفات جدید در بزگراههای تهران تا پایان سال خبر داد و گفت: طراحی و اجرای موفقیت آمیز سیستم خودکار تشخیص و ثبت تخلف سرعت در بزرگراهها و کاهش قابل ملاحظه تخلفات سرعتی، سوانح و تصادفات در بزرگراههای نیایش و صیاد شیرازی که از بزرگراههای حادثه خیز تهران محسوب می شد، راه را برای گسترش این سیستم هموار کرده و تجهیز تمام بزرگراههای کلیدی و حادثه خیز شهر به دوربینهای ثبت تخلفات در دستور کار قرار دارد.

مهندس حجت الله بهروز با اشاره به اینکه توسعه و نگهداری دوربینهای ثبت تخلفات هزینه زیادی در بر دارد افزود: با توجه به اهمیت به کارگیری سیستم دوربینهای ثبت تخلفات و مزایای آن، باید از لحاظ مدیریتی و قانونی ساختاری ایجاد شود که امکان تخصیص بخشی از درآمدهای مستقیم حاصل از به کارگیری این سیستمها، صرف توسعه و نگهداری دوربینهای ثبت تخلفات شود و بدین ترتیب با سرعت تمام بزرگراهها به این سیستم مجهز شوند.