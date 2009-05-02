نونهالی در "بازپرس" مقابل دوربین رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری ششمین مجموعه تلویزیونی فخیم‌زاده همچنان ادامه دارد و نونهالی پس از دو مجموعه‌ "خواب و بیدار" و فیلم سینمایی "همنفس" بار دیگر با او همکاری می‌کند.



تاکنون لیلا برخورداریی، انوشیروان فاطمی، مهدی میامی، عمار تفتی، نفیسه روشن ، امیر رضا دلاوری، محسن افشانی،آشا محرابی و ... در "بازپرس" جلوی دوربین رفته‌اند و به زودی بازی محمود پاک‌نیت در نقش شخصیت اصلی مجموعه آغاز می‌شود.

رویا نونهالی در نمایی از "بازپرس"

تصویربرداری "بازپرس" به دلیل حضور فخیم‌زاده در مجموعه "مختارنامه" یک هفته تعطیل بود. با پایان بازی او در این مجموعه تصویربرداری "بازپرس" از شنبه پنجم اردیبهشت‌ماه از سر گرفته شد. این مجموعه مضمونی پلیسی- جنایی دارد و داستان آن با پیدا شدن جسدی در یک مجتمع مسکونی آغاز می شود.

"بازپرس" بر مبنای فیلمنامه‌ای از فخیم‌زاده در 26 قسمت 45 دقیقه ای به تهیه‌کنندگی رضا انصاریان در گروه فیلم و سریال شبکه دو تهیه و تولید می‌شود.

عوامل این پروژه عبارتند از مدیر تصویربرداری: محمد افسری، مدیرصدابرداری: جواد مقدس، طراح دکور: محسن شاه‌ابراهیمی، طراح گریم: مهین نویدی، طراح صحنه: رامین‌عاشوری، طراح لباس: هایده زمانی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: حسین فلاح، منشی صحنه: سیاوش عرفانی، عکاس: نادرفوقانی، مدیر تولید: حسن مصطفوی، مدیرمالی: ابراهیم تفرشی، مشاور رسانه‌ای: وحید سعیدی و مدیر تدارکات: منصورغضنفری.

فخیم‌زاده پیش از این مجموعه‌های "ولایت عشق"، "تنهاترین سردار" و "فریاد بیصدا" را کارگردانی کرده است. او فیلم‌های سینمایی "مسافران مهتاب"، "همسر"، "تاواریش" و "میراث من جنون"را در کارنامه دارد.