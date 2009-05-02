به گزارش خبرنگار مهر، فهرست 30 نفره "وسلین ماتیچ" برای آغاز اردوهای تیم ملی بسکتبال صبح شنبه با برگزاری نشست خبری منتشر شد. فهرستی که در آن 11 بازیکن جدید در کنار کسانی قرار گرفتند که بار تجربیات خود را به واسطه حضور در المپیک سنگین‌تر از پیش کرده‌اند.

بازیکنانی که از 15 اردیبهشت‌ماه تمرینات ملی خود را برای حضور در رقابت‌های قهرمانی غرب آسیا (18 تا 22 خردادماه - تهرن) آغاز می‌کنند، کسانی هستند که پس از تائید توانایی فنی آنها از سوی ماتیچ، مدیران فدراسیون در مورد مسائل اخلاقی آنها نظر نهایی را دادند. چه بسا بوده‌اند بازیکنانی که به دلیل رعایت نکردن بسیاری از مسائل اخلاقی نتوانسته‎اند در این فهرست جایی را به خود اختصاص دهند.

محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال در جریان نشست خبری روز شنبه خود با خبرنگاران گفت: خیلی‌ها بودند که به دلیل بی توجهی به اخلاق و خصوصا رعایت آن در میادین ورزشی خیلی زود از عرصه ملی حذف شدند. به همین دلیل شاید کسانی که تصور می‌کردند از نظر فنی شایسته حضور در اردوی تیم ملی هستند کنار گذاشته شدند و شایسته‌ترها جایگزین آنها شدند.

وی تاکید کرد: پیروی از فرهنگ اسلامی و ورزشی و القای آن در فدراسیون بسکتبال حرف اول را می‌زند و بسیاری از کارها را تحت تاثیر خود قرار داده است. بسکتبال بارها ثابت کرده که حتی برای انتخاب ملی‌پوشان به این موضوع به اندازه قابلیت‌های فنی توجه دارد.

رئیس فدراسیون بسکتبال همچنین به راه سختی که پیش روی این فدراسیون است اشاره کرد و اظهارداشت: زمانی در اجلاس‌های بین‌المللی "ایران" تنها کشوری بود که از آن نامی برده نمی‌شد. اما امروز که تیم‌های ملی ما تمام مدال‌های طلای آسیا را حتی بیش از یک‌بار در برخی رده‌ها از آن خود کرده‌اند، پرچم ایران در تمام نشست‌های بین‌المللی بالاتر از پرچم دیگر کشورها به اهتزار در می‌آید.

وی ادامه داد: زمانی برای کسب یک کرسی در غرب آسیا تلاش می‌کردیم و امروز صاحب کرسی‌های متعدد هستیم. موفقیت‌های بسکتبال ایران از بازی‌های سه به سه گرفته تا رقابت‌های المپیک همه به خاطر همبستگی موجود در این رشته است.

مشحون تصریح کرد: آنچه امروز بسکتبال به آن نیاز اساسی دارد تا به واسطه آن بتواند راه سخت پیش رو را با موفقیت طی کند کار صمیمانه‌تر است. باید همه در کنار هم صمیمی و صادقانه کار کنیم. هرچند که کادر فدراسیون بسکتبال همگی وظیفه‌ شناس هستند.

رئیس فدراسیون بسکتبال با بیان هر آنچه به مصلحت بسکتبال باشد به طور آشکارا انجام خواهیم داد، یادآور شد: هرگز "رایکو ترومن" را فراموش نمی‌کنیم. او مرد بزرگی بود که برای بسکتبال زحمات زیادی کشید. قدردان زحمات ترومن هستیم اما این به معنای نادیده گرفتن کار کمک‌ های ایرانی این مربی صربستانی نیست. به واقع ترومن و دستیاران ایرانی ا‌ش در کنار هم رشد بسکتبال ایران را موجب شدند. رشدی که باید ادامه‌ داشته باشد.