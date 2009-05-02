۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۳۲

در کرج؛

بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی دامی کشور افتتاح شد

کرج - خبرگزاری مهر: بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی دامی کشور امروز همزمان با برگزاری پنجمین کنگره ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایران در موسسه سرم سازی رازی واقع در کرج افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، معاون تحقیقات موسسه سرم سازی رازی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از جمله ویژگیهای این بخش آزمایشگاه مجهز و پیشرفته است که با نصب هواسازها می توان بر روی ویروسهای خطرناک نیز تحقیق به عمل آورد.

حبیب الله پایکاری افزود: محققان در این آزمایشگاه برای اولین بار در کشور ایران با سطح 3 بر روی ویرسهای خطرناک تحقیقاتی را انجام می دهند.

این مسئول خاطرنشان کرد: سال گذشته در موسسه رازی تنها بر روی DNA آزمایش می شد اما با آغاز به کار این بخش بر روی ویروسهای زنده نیز کار می شود.

پایکاری بیان داشت: همچنین امروز بخش تحقیق و تولید واکسنهای ویروسی پزشکی از جمله سرخچه، سرخک و فلج اطفال این موسسه امروز به نام دکتر شفیعی نامگذاری شد.

معاون تحقیقات موسسه سرم سازی رازی عنوان کرد: سالانه 150 میلیون دز واکسنهای دارویی دامی و سه میلیارد دز واکسن ویروسی در موسسه سرم سازی رازی تولید می شود.

