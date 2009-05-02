بخش تحقیقات ویروس شناسی و بیماریهای ویروسی دامی کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، معاون تحقیقات موسسه سرم سازی رازی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از جمله ویژگیهای این بخش آزمایشگاه مجهز و پیشرفته است که با نصب هواسازها می توان بر روی ویروسهای خطرناک نیز تحقیق به عمل آورد.

حبیب الله پایکاری افزود: محققان در این آزمایشگاه برای اولین بار در کشور ایران با سطح 3 بر روی ویرسهای خطرناک تحقیقاتی را انجام می دهند.

این مسئول خاطرنشان کرد: سال گذشته در موسسه رازی تنها بر روی DNA آزمایش می شد اما با آغاز به کار این بخش بر روی ویروسهای زنده نیز کار می شود.

پایکاری بیان داشت: همچنین امروز بخش تحقیق و تولید واکسنهای ویروسی پزشکی از جمله سرخچه، سرخک و فلج اطفال این موسسه امروز به نام دکتر شفیعی نامگذاری شد.

معاون تحقیقات موسسه سرم سازی رازی عنوان کرد: سالانه 150 میلیون دز واکسنهای دارویی دامی و سه میلیارد دز واکسن ویروسی در موسسه سرم سازی رازی تولید می شود.