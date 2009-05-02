هماهنگی نمایندگان نامزدها در پای صندوق رای کمیته صیانت از آرا نیست

محمد حسین موسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این مطلب اظهارداشت : هر سازوکاری که درون ستاد نامزدهای انتخاباتی برای توجیه نمایندگان کاندیداها پای صندوق ها و هماهنگی هرچه بیشتر آنها طراحی شود و از نظر قانونی منعی نداشته باشد بدون اشکال است.

وی با تاکید بر اینکه این اقدام کمیته صیانت از آراء محسوب نمی شود، گفت: در واقع این اقدامات استفاده از ظرفیت قانونی است که برای کاندیداهای ریاست جمهوری پیش بینی شده است.

طبق قانون کاندیدا ها می توانند پای صندوق های رای نماینده داشته باشند و چندی پیش دو داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری از تشکیل کمیته ای مشترک برای هماهنگی این نمایندگان خبر دادند و اعلام کردند هدف از این کار صیانت از آرا است . پیش از آن سخنگوی شورای نگهبان تشکیل کمیته ای تحت عنوان "کمیته صیانت از آرا" را بااستناد به عدم وجود چنین نهادی در قوانین کشور ، غیر قانونی خوانده بود.

معاون امور مجلس ، حقوقی و بین الملل با بیان اینکه وزارت کشور برنامه ریزی گسترده ای برای حضور پرشور همه گروهها و اقشار و آحاد مردم پای صندوق های رای پیش بینی کرده است، تصریح کرد: بخشی از این برنامه ها از جمله ایجاد فضایی آرام و مطمئن برای ارائه نقطه نظرات و دیدگاهها و فعالیت های انتخاباتی نامزدها جز وظایف قانونی وزارت کشور است.

موسی پور گفت: وزارت کشور از هر فعالیت انتخاباتی که به شور و نشاط فضای انتخابات بیافزاید استقبال می کند.