گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: تبیین و تشریح شخصیت استاد مطهری برای جوانان از مهمترین وظایف و رسالتهای مبلغین، خطبا و فعالان فرهنگی است. حجت‌الاسلام زین‌العابدین روحانی‌نیا با اشاره به مقام و منزلت استاد مطهری و نقش وی در ترویج فرهنگ و مبانی اسلامی افزود: برنامه‌های هفته معلم باید با برجسته‌سازی شخصیت علامه شهید مرتضی مطهری انجام شود.

- شماره 52 ماهنامه فرهنگی - اجتماعی خیمه با همکاری مرکز مطالعات راهبردی خیمه و سازمان تبلیغات اسلامی، ویژه اردیبهشت 88 با مطالبی پیرامون "جامعه شناسی هیئت" منتشر شد. در شماره‌ جدید این ماهنامه گفتارها و آثاری از حسام‌الدین آشنا، محمد صادق محفوظی، ناصر باهنر، ابوالقاسم نادری، رضا اسکندری، علی‌اکبر فدایی، رضا رحیمی، داوود فتحعلی‌بیگی، عبدالله رضایی و... با عنوانهای "هویت و کارکردهای هیئتهای مذهبی"، "کارکردهای هیئتهای مذهبی بیشتر از رسانه‌هاست"، "قربانی، تقرب یا خونریزی"، "رسانه شیعه"، "امام حسین (ع) و عاشورا در ویکی پدیا"، "حلقه حلقه حسین گویان" و... آمده است.

- نخستین جشنواره کاریکاتور"یک کار خوب" به کوشش مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری استان گلستان اردیبهشت ‌ماه در این استان برگزار می‌شود. محمدرضا خاکپور؛ رئیس حوزه هنری استان گلستان با بیان این خبر گفت: این جشنواره با هدف رشد و تقویت صفات پسندیده انسانی و با موضوع "یک کار خوب" برای تمامی گروههای سنی برگزار می شود. وی همچنین با تاکید بر اینکه هنرمندان کاریکاتوریست می‌توانند با آثار خود موضوعات جالبی را به تصویر کشیده و افراد جامعه را آگاهتر کنند، ضمن دعوت ازعلاقمندان به شرکت در این جشنواره خاطرنشان کرد: علاقمندان می‌توانند حداکثر سه اثر خود را در اندازه‌های حداقل A4 و حداکثر A3 با تکنیک آزاد تا سوم خرداد ماه به دبیرخانه این جشنواره به نشانی گرگان، خیابان اول لشگر، فردوسی نهم ارسال کنند.

- فراخوان "ششمین جشنواره سراسری تئاتر ماه" به همت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شد. بر اساس این فراخوان علاقمندان به شرکت در جشنواره باید سه نسخه از متون نمایشی خود را به همراه تقاضانامه تکمیل شده، حداکثر تا 15 خردادماه به دبیرخانه این جشنواره (مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری) ارسال کنند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان در همایش روحانیون تبلیغ و اصلاح و تربیت در راستای کاهش آسیب و رفتارهای پرخطر زندانیان گفت: صبر و پایداری درامر تبلیغ در کاهش آسیبها موثر است. حجت الاسلام ولی‌نژاد داشتن امکانات، فرصت، انگیزه، آگاهی، آزادی، ایجاد علاقه در مخاطب، پیگیری مداوم تبلیغ، اثبات خیرخواهی و صبر و پایداری در امر تبلیغ را در امر کاهش آسیب موثر دانست و خاطرنشان کرد: باید نتیجه کار را بررسی کرد و متوجه شد در گذر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در چه مرحله‌ای قرار داریم.