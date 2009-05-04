فعالیت غیرمجاز بیش از 960 اردوگاه ترک اعتیاد در کشور

فرهاد اقطار در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد فعالیت اردوگاههای معتادان در سراسر کشور افزود: با توجه به اینکه بسیاری از کمپهای ترک اعتیاد معتادان بدون داشتن مجوز و همچنین استاندارهای لازم اقدام به فعالیت می کنند به همین دلیل سال گذشته دستورالعملی صادر و به اردوگاههای ترک اعتیاد معتادان ارسال کردیم که براساس آن این مراکز ملزم شدند برای دریافت مجوز به سازمان مراجعه کنند.

مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در ادامه تاکید کرد: تا کنون فقط 40 اردوگاه ترک اعتیاد موافقت اصولی و پروانه فعالیت قانونی دریافت کرده است. اما مابقی آنها هنوز خود را با استاندارهای مورد نظر تطبیق نداده اند.

آسیب شناسان معتقدند تعداد خانه های بهبودی و کمپهای معتادان در شهرستانهای کرج و شهریار نسبت مناطق دیگر بیشتر است به همین دلیل مسئولان باید مدیران این مراکز را برای ارائه خدمات مناسب و فعالیت قانونی ملزم به رعایت استانداردهای لازم و دریافت مجوز کنند.

به گفته اقطار در تعدادی از استانها کمپهای غیر قانونی به نیروی انتظامی اعلام شده اند تا این ارگان نسبت به تعطیلی آنها اقدام کند و درمابقی استانها نیز به مرور این امر صورت خواهد گرفت.