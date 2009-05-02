یک آمریکایی مالک بیشترین سهام آرسنال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کروئنکه که سال گذشته به عضویت هیئت مدیره باشگاه آرسنال درآمده روز گذشته چهار هراز 839 سهم از خانواده ریچارد کار خریداری کرده تا به عنوان بزرگ ترین سهامدار تیم لیگ برتری لقب بگیرد.

این سرمایه دار آمریکایی برای خرید این میزان سهام، مبلغ 41 میلیون پوند (04/61 میلیون دلار) پرداخت کرده است. ارزش هرسهم آرسنال، بین 8500 تا 10 هزار 500 پوند اعلام شده است.

باشگاه آرسنال در بیانیه ای اعلام کرد: استن کروئنکه در حال حاضر مالک 17 هزار و 613 سهم است که این یعنی 3/28 درصد سهام باشگاه.