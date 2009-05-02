سامانه ای برای سنجش اثربخشی در آموزش ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد علی نجفی گفت: شهرداری تهران لازم است همانند بسیاری از شهرداریهای کشورهای توسعه یافته نقش پشتیبانی را در ساخت و ساز، اداره، تجهیزات و ارتباطات مدارس برعهده گیرد. همچنین شهرداری با استفاده از این موقعیت قادر است بسیاری از آموزه های شهروندی مورد نیاز شهروندان را در سنین مدرسه به آنان انتقال دهد و تعامل بیشتری با ارائه کنندگان آموزش برقرار نماید بنابراین دستیابی به این مهم در لایحه قانونی برنامه چهارم در بخش کاهش تصدی گریهای دولت و ایجاد مدیریت یکپارچه شهری لحاظ شده است.

وی افزود: هم اکنون مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با ارشاد و راهنمایی کمیته مطالعات راهبردی آموزش، پروژه مطالعات مشارکت شهرداری تهران در آموزش و پرورش پایدار را در دست اقدام دارد که می تواند نوید بخش باشد.

نجفی در پایان گفت: ایجاد بانک اطلاعات آموزش و شبکه های آموزشی در بستر فناوری اطلاعات به منظور شناسایی، ذخیره سازی، اشتراک و بهره برداری از آموزه های تدوین شده نیز ضروری است. همچنین شهرداری تهران باید از ظرفیتهای آموزش رسمی کشور برای نهادینه کردن آموزشهای شهروندی و فرهنگ آموزی و تعالی آن بهره برداری نماید که این آموزشها به نوبه خود می تواند اثربخشی بالایی را در پی داشته باشد.