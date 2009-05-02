۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۵۱

نجفی:

سامانه ای برای سنجش اثربخشی در آموزش ایجاد شود

ایجاد سامانه ای برای سنجش مستمر اثر بخشی در بخش آموزش لازم است تا بتواند اثربخشی آموزش در حوزه های شهروندان، کارکنان و ذی نفعان را به صورت مداوم پایش کرده و ارتقا بخشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد علی نجفی گفت: شهرداری تهران لازم است همانند بسیاری از شهرداریهای کشورهای توسعه یافته نقش پشتیبانی را در ساخت و ساز، اداره، تجهیزات و ارتباطات مدارس برعهده گیرد. همچنین شهرداری با استفاده از این موقعیت قادر است بسیاری از آموزه های شهروندی مورد نیاز شهروندان را در سنین مدرسه به آنان انتقال دهد و تعامل بیشتری با ارائه کنندگان آموزش برقرار نماید بنابراین دستیابی به این مهم در لایحه قانونی برنامه چهارم در بخش کاهش تصدی گریهای دولت و ایجاد مدیریت یکپارچه شهری لحاظ شده است.

وی افزود: هم اکنون مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با ارشاد و راهنمایی کمیته مطالعات راهبردی آموزش، پروژه مطالعات مشارکت شهرداری تهران در آموزش و پرورش پایدار را در دست اقدام دارد که می تواند نوید بخش باشد.

نجفی در پایان گفت: ایجاد بانک اطلاعات آموزش و شبکه های آموزشی در بستر فناوری اطلاعات به منظور شناسایی، ذخیره سازی، اشتراک و بهره برداری از آموزه های تدوین شده نیز ضروری است. همچنین شهرداری تهران باید از ظرفیتهای آموزش رسمی کشور برای نهادینه کردن آموزشهای شهروندی و فرهنگ آموزی و تعالی آن بهره برداری نماید که این آموزشها به نوبه خود می تواند اثربخشی بالایی را در پی داشته باشد.

