جهان طی 30 سال تنها بر یک ویروس غلبه کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی اکبر محمدی ظهر شنبه در پنجمین کنگره سراسری ویروس شناسی و اولین کنگره واکسن ایران در موسسه سرم سازی ایران مستقر در کرج اظهار داشت: بیماری هایی مانند ایدز، سارس، آنفولانزا و ... از جمله بیماری های ویروسی نو پدید هستند که محققان در سطح جهان هنوز توانسته اند بر آن غلبه کنند.

وی افزود: بسیاری از این بیماری های نو پدید به دلیل شرایط جغرافیایی و فرهنگ در کشور ایران وجود ندارد.

این مسئول خاطرنشان کرد: با اوج گرفتن و همه گیر شدن آنفولانزای خوکی در کشور مکزیک و اروپا، هم اکنون شاهد افزایش مطالعات بر وضعیت بیماری ها و ویروسهای عفونی و آنفولانزا هستیم.

محمدی بیان داشت: باید با افزایش مطالعه در بخش امنیت و بهداشت جهانی، میزان آسیب پذیری جوامع مختلف در مورد بیماری های عفونی با همکاری ارگانهای تخصصی کاهش یابد.

مدیر پروژه های ایمنی زیست در آزمایشگاه های کشورهای تابع سازمان جهانی بهداشت ادامه داد: به دلیل مسافرتها و تجارتهای مختلف هم اکنون وضعیت ترافیک ویروسها هیچ حد و مرزی ندارد و به راحتی از کشوری به کشور دیگر منتقل می شود.

وی عنوان کرد: ویروسها باکتری ها مرزهای بین المللی را به رسمیت نمی شناسند و به همین دلیل است که به محض شیوع یک بیماری در کشوری، به سرعت در کشورهای دیگر نیز همه گیر می شود.

این مسئول یادآور شد: باید با افزایش تولید و کشف آنتی بیوتیک و واکسن شرایط بهداشتی مطلوبی برای مقابله با بیماری ها و ویروسها فراهم کرد.

محمدی متذکر شد: از ماه سپتامبر سال 2003 تا 2006 بیش از 685 ویروس و باکتری که منتهی به بیماری می شود، کشف که از این تعداد پنج ویروس باعث بحران جهانی شده است.