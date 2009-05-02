آمار تلفات جاده ای در استان زنجان 19 درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهدی فروزش بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در سال 87 در حوزه تصادفات، 456 مورد مرگ و میر ناشی از تصادفات گزارش شده است که بخش عمده این تلفات محورهای مواصلاتی استان بوده است..

وی ادامه داد: سال گذشته 24 هزار و 533 مورد معاینات عمومی از مراجعین، انجام شده که این تعداد معاینات، افزایش 12 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

فروزش ادامه داد: در معاینات اختصاصی با 716 مورد معاینه، رشد 7 درصدی، در معاینات روانپزشکی، با 373 مورد، رشد 29 درصدی و به طور کل در سال گذشته 25 هزار و 662 مورد معاینات سرپایی در پزشکی قانونی زنجان انجام گرفته که نسبت به سال 86 رشد 4 درصدی داشته است.

مدیر کل پزشکی قانونی زنجان افزود: تعداد متوفیان نسبت به سال گذشته رشد 40.4 درصدی دارد و میزان مجروحین در تصادفات 12 درصد افزایش یافته، به طوری که تعداد 4003 مجروح در تصادفات در سال 86 به 4495 مورد در سال 87 رسیده است.

فروزش با بیان این نکته که تنها متولی اعلام نوع و تعداد کشته شدگان در استان پزشکی قانونی است، گفت: در سال 86، 35 مورد مسمومیت منجر به مرگ بوسیله مونواکسید کربن(CO) وجود داشت که این رقم در سال 87 با کاهش 50 درصدی به 18 مورد رسیده است.

مدیر کل پزشکی قانونی زنجان، با بیان این مطلب که در فروردین ماه سال 88، 35 مورد مرگ و میر ناشی از تصادفات داشته ایم، گفت: 71 درصد متوفیان مرد و مابقی زن و 69 درصد از این مرگ و میر ها در شهرستان زنجان رخ داده است. 49 درصد از جان باختگان نیز در محل حادثه جان خود را از دست داده اند.

فروزش افزود: در هنگام تصادف، 34 درصد از متوفیان، راننده، 20 درصد عابر و 46 درصد هم سرنشین بوده و 76 درصد از افراد به دلیل ضربه مغزی، 6 درصد خونریزی، 14 درصد شکستگی استخوانی و در 6 درصد موارد هم بیش از یک عامل در فوت جان باختگان دخیل بوده است.

وی با اشاره به افزایش 92 درصدی در مرگ و میرهای ناشی از تصادفات در ایام تعطیلات نوروز 88، ادامه داد: باید دلیل این افزایش بررسی شود زیرا با توجه به آمارهای اعلام شده، استان زنجان مقام اول کشور در مرگ و میر ناشی از تصادفات در ایام تعطیلات عید نوروز 88 را داشته است.