حماس و جهاد اسلامی مذاکره درباره آتش بس با رژیم اسرائیل را رد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، جنبش های فتح و حماس هرگونه سخن گفتن از آتش بس را به امضای توافقنامه واضح و الزام آور در راستای رفع محاصره نوارغزه و توقف کامل تمامی انواع تجاوزات مشروط کردند.

"خضر حبیب" یکی از رهبران برجسته جنبش جهاد اسلامی ضمن رد هرگونه تلاش برای از سرگیری مذاکرات آتش بس گفت که این آتش بس باید مشروط و نه مجانی باشد.

وی در ادامه گفت که نشست های حماس و جهاد اسلامی با هدف بررسی آتش بس و مقابله با هر تجاوزی ادامه دارد.

از سوی دیگر "فوزی برهوم" سخنگوی رسمی جنبش حماس اظهار داشت هر آتش بسی باید خواسته های ملت فلسطین از جمله بازگشایی گذرگاه ها، رفع محاصره نوار غزه و توقف تمامی انواع تجاوزات را در بر داشته باشد.

وی با بیان این مطلب افزود: رژیم اشغالگر اسرائیل در گذشته آتش بس را نابود کرد و ارتباط دادن پرونده "گلعاد شالیت" به آتش بس در واقع همچون سیلی بر صورت مصری ها بود.

برهوم در ادامه گفت: حماس یا دیگر گروه های فلسطینی مشکل آتش بس به شمار نمی روند بلکه مشکل خود رژیم اشغالگر و کشورهای عربی محسوب می شوند که از هیچ اهرم فشاری علیه دشمن صهیونیست استفاده نکردند.