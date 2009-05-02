دانشگاهیان با تاسی از شهید مطهری زمینه حضور حداکثری در انتخابات را فراهم کنند

به گزارش خبرگزای مهر، محمد مهدی زاهدی در پیامی با گرامیداشت یاد و خاطره معلم بزرگ عصرها و نسلها حضرت استاد علامه آیت الله شهید مرتضی مطهری (ره) هفته بزرگداشت مقام استاد را به تمامی استادان تبریک گفت.

وی با بیان اینکه هفته بزرگداشت مقام استاد و سی امین سالگشت شهادت علامه فرزانه، معلم بزرگ عصرها و نسلها حضرت آیت ‌الله مرتضی مطهری(ره) مصادف شده است عنوان کرد: این مناسبت این مهم را دیگر بار یادآور می‌ شود که مراکز آموزشی بسترساز تربیت نسل آینده و استادان به عنوان طلایه داران آن باید از میراث زلال مطهر اندیشه ها، استاد مطهری، بهره‌ مند باشند.

وزیر علوم در ادامه این پیام اظهار داشت: استاد علامه شهید مرتضی مطهری در عصر و روزگاری می زیست که هویت فرهنگی و تمدن جهان اسلام و به خصوص ایران به طور وسیع در موضع انحطاط و یاهجمه های مهاجمان قرار داشت. حجم و گستره فرهنگ غرب با سیاست ها و حمایت های آمریکا روز به روز بر بام فرهنگ کشور در حال افزایش بود از سوی دیگر فرهنگ و ایدئولوژی چپ و مارکسیسم- لنینیسم در شعاع وسیع تری در عرصه جهانی و ایران مبانی ادیان و ارزش های اسلامی و ملی را مخدوش و در میان نسل جوان و دانشگاهی شبهه پراکنی می کرد. در درون نیز احزاب ملی و ناسیونالیست سعی وافر می کردند تا اسلام را کالای فرهنگی غرب و عنصری بیگانه برای تمدن کهن ایران معرفی کنند. مهمتر از موارد فوق موج التقاط و تأویل و تفسیر به رأی در شناخت دین روز به روز فزونی می یافت و گروه کثیری از نسل دانشگاهی را روانه عرصه فرهنگی غرب و مارکسیسم آن هم به نام اسلام واقعی و ناب می کرد.

وی در بخش دیگری از این پیام آورده است: در آن بحران فکری و اعتقادی شهید مطهری رسالت مرزبانی و دیده بانی جبهه اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی را برعهده داشت و با دوراندیشی، تیزبینی و فراستی خاص تحریف و التقاط را در هر چهره و نقابی شناخت و با قلمی روان و بیانی دلنشین به رویارویی پرداخت و دست های دوچهرگان نفاق و الحاد را افشا کرد و غبارهای به وجود آمده در دین را زدود واسلام راستین و واقعی را فریاد کرد و در میان عالمان و دانشوران هم عصر خود یک تنه در مقابل تحریف والتقاط برخاست و به مبارزه پرداخت و در برابر همه امواج ایستاد و فرهنگ و تمدن ناب اسلامی و هویت دینی ایران را پاس داشت.

در ادامه پیام وزیر علوم همچنین آمده است: استاد مطهری روزنه ها و دریچه ها را گشود و ستون ها را بنا نهاد و اینک دانشگاهیان روزگار ما باید همان دریچه ها و روزنه ها را به افق روشن، "نم‌ها" را به "یم" رسانده و "بذرها" را به "بار" بنشانند به تعبیر بهتر، بازسازی توسعه فرهنگی جامعه امروز ما بدون در نظر گرفتن و به کار بستن اندیشه های سترگ مطهری، ابتر، ناکارآمد و ناقص خواهد بود چرا که اندیشه پاک دیروز زیر بنای اندیشه امروز و فرداهاست.

زاهدی در این پیام آورده است: آفاق معرفتی و گستردگی اندیشه استاد به میزانی وسیع است که توانایی دارد خمیرمایه بخش وسیعی از حل آ سیب های فکری جامعه امروز را فراهم سازد. استادان دانشگاهها و مطهری شناسان با بازبینی آثار استاد و تداوم راه ایشان، معضلات فکری نسل امروز را با پاسخ های مستدل و منطقی پاسخگو باشند و جان جوانان را از آن قبس منیر و شعله جاودان آکنده سازند.

وی همچنین اظهار داشت: شهید مطهری خویش را سرباز اسلام معرفی می کرد و در هر سنگری به روشنگری و مبارزه می پرداخت. شناساندن ابعاد و زوایای مختلف زندگی علمی و رسالت ایشان برای نسل جوان ضروری است و به تعبیر مقام معظم رهبری "همچنان نیازمند مطهری ها هستیم".

وزیر علوم ابراز امیدواری کرد: امید آن دارم دانشگاهیان با تاسی به آن مزکی نفوس و مطهر اندیشه ها که از جامعیت، آینده نگری و امید آفرینی برخوردار بود بسان ایشان در تمام صحنه های انقلاب اسلامی حضور داشته و با درایت و هوشمندی در انتخابات دهم ریاست جمهوری اسباب و بستر حضور حداکثری دانشگاهیان و در پی آن مردم فهیم و دشمن شناس را فراهم سازند و در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال "اصلاح ساختار الگوی مصرف" نامگذاری شده است برای نهادینه سازی آن برای هماره ایام و در تمامی ابعاد و با عزمی راسخ کمر همت بسته و راهکارهای تحقق این شعار را مهیا سازند.