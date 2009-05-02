جای خالی نمایندگان بخش خصوصی در کارگروه حمایت از تولید دولت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جمیلی در یک نشست خبری با اشاره به تشکیل کار گروه حمایت از تولید با حضور رئیس جمهور گفت: در شرایط کنونی بحران اقتصادی بین المللی ابعاد تازه ای پیدا کرده و تشکیل این کارگروه یکی از اقدامات بسیار خوب و موثر وزارت صنایع و معادن است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: به نظر می رسد جای اتاق ایران و اتاق تعاون در ترکیب این کارگروه خالی است.



وی تصریح کرد: البته از رئیس جمهوری نیز درخواست شده است که روسای این دو اتاق بخش خصوصی و تعاونی در جلسات کارگروه حضور یابند.



به گفته جمیلی، مصوبات این جلسه بسیارخوب است ولی تا کنون ابلاغ نشده وبایستی این مصوبات درابعاد گوناگون موردبررسی قرار گیرد و راهکارهای اجرائی و آئین نامه های آن توسط وزارت صنایع و بخش خصوصی و اتاق ایران تهیه و هرچه سریعتر اجرا گردد.



این عضو هیئت رئیسه اتاق ایران افزود: طی جلساتی که با وزیر صنایع و مسئولین وزارتخانه صنایع داشته ایم آنان از ارائه نظرات تشکلها و بخش خصوصی استقبال می کنند و بایستی تشکلهای صنعتی و صادراتی بصورت فعال وارد عرصه شدند و از این اقدام وزارت صنایع حمایت کامل انجام گیرد.



جمیلی افزود: کارگروه حمایت ازصنایع حداقل باید ماهیانه جلسات مرتب داشته باشند وبرای تشکیل این جلسه گروهای کارشناسی باید خوراک لازم را تهیه نماید و بخش خصوصی و واحدهای تولیدی باید مشکلات و پیشنهادات خود را جهت طرح در جلسات به اتاق ایران یا وزارت صنایع منعکس تا در دستور جلسات قرار گیرد.



وی با اشاره به یکی دیگر از مصوبات مبنی بر خرید کالاهای تولید داخلی توسط دستگاههای دولتی گفت: در شرایطی که تولیدی ها مشکلاتی برای فروش کالاهای تولیدی خود داشته اند این امر باعث رونق بازار کالاهای تولید داخل خواهد بود و امید داریم بخشنامه این مصوبه هرچه سریعتر به دستگاههای دولتی ابلاغ گردد و کسانی که همکاری لازم را در خرید تولیدات داخل انجام ندهند باید برخورد قانونی صورت گیرد و سیاست حمایت از صنایع داخلی توسط وزارت صنایع با قدرت بیشتری پیگیری شود.



به اعتقاد جمیلی، باید تمهیدات لازم نامه را جهت جلوگیری از ورود کالای قاچاق انجام داد که باید اتاق بازرگانی و سایر نهادهای دولتی به این امر مهم کمک نمایند تا ریشه قاچاق کالا در کشور خشک شود.



وی در رابطه با ممنوعیت تبلیغات کالای خارجی نیز اظهار داشت شاید نتوان در شرایط فعلی به صورت کامل این کار را انجام داد، ولی این مصوبه باعث خواهد شد شرکتهای بزرگ خارجی تشویق به ایجاد واحدهای تولیدی درکشورنمایند و یک نوع تشویق سرمایه گذاری خارجی در ایران است که می تواند موثر واقع شود و برخی از کالاهای این شرکتها در ایران سرمایه گذاری شده و در ایران تولید شود.



جمیلی خاطرنشان کرد: صدا وسیما و وزارت ارشاد باید همکاری لازم را با وزارت صنایع انجام دهند.



عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: در شرایطی به واحدهای تولیدی نیاز به کمک بانکها جهت ادامه تولید دارند پیشنهاد وزارت صنایع در خصوص تصویب عدم ارائه تسهیلات بانکها به کالاهای نهائی کاملاً درست بوده و این اعتبارات فقط باید به ورود مواد اولیه ماشین آلات تولید پرداخت شود.

وی با بیان اینکه هنوز مشکلات واحدهای تولیدی در تأمین نقدینگی برطرف نشده و بانکها همکاری لازم را با شرکتهای تولیدی انجام نمی دهند افزود: اتاق های بازرگانی سراسر کشور و تشکلهای تولیدی و صادراتی آمادگی دارند در جهت رفع مشکلات تولید و توسعه اقتصادی همکاری لازم را با وزارت صنایع و سایر ارکانهای دولتی انجام دهند، امیدوارم تشکیل کارگروه حمایت از تولید در استانها نیز انجام گیرد و مسائل و مشکلات واحدهای استانی در همان استان با حمایت استانداران حل و فصل گردد.