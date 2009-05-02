کشته و زخمی شدن 9 پلیس افغان/ کشته شدن 15 عضو طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، انفجار بمب جاده ای در هرات افغانستان به کشته شدن دو پلیس و زخمی شدن هفت نفر دیگر انجامید.

پلیس های کشته شده در حال گشت زنی در شهر "فارسی" از توابع هرات بودند که با انفجار بمب کشته شدند.

این درحالی است که 15 عضو طالبان در منطقه "مهمند" در شمال غرب پاکستان که منطقه ای قبیله ای است در درگیری با نیروهای امنیتی این کشور کشته شده اند.

پاکستان در آستانه یک بحران داخلی قرار دارد به طوری که حتی بعضی رسانه های غربی از احتمال سقوط دولت اسلام آباد خبر داده بودند. پاکستان دره سوات را به طالبان سپرد، اما این گروه هر روز قدرت خود را افزایش داده و در تلاش برای تسلط بر دیگر مناطق است.