می خواهم بازنشسته شوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیوی عراقی "نوا"، "جلال طالبانی" بار دیگر از تصمیم خود برای بازنشستگی و سرگرم شدن به نوشتن خاطرات خود پس از پایان دوران ریاست جمهوری در پایان سال جاری میلادی خبر داد.



طالبانی گفت : می خواهم از ماموریتم به عنوان رئیس جمهوری بازنشسته شوم و به استراحت بپردازم و خاطراتم را بنویسم.



وی در عین حال در پاسخ به این سئوال که اگر حزب وی(اتحادیه میهنی کردستان) یا برخی گروههای سیاسی و مردمی از وی بخواهند برای یک دوره دیگر نامزد ریاست جمهوری شود، چه تصمیمی خواهد گرفت؟ گفت : من با حزب و ائتلافاتمان با احزاب و گروههای سیاسی و مردم عراق ارتباط دارم و اگر از من بخواهند که عملا چنین کاری را آغاز کرده اند، در تصمیم خود(بازنشستگی) تجدید نظر می کنم و موضوع (نامزدی برای یک دوره دیگر ریاست جمهوری) را بررسی می کنم، اما تصمیم شخصی من بازنشستگی است.



طالبانی تا کنون بخشهای زیادی از خاطرات خود را نوشته است؛ طالبانی بخشی از این خاطرات را به زبان عربی و بخش دیگر را به زبان کردی که زبان اصلی وی است، نگاشته است.



سعدی بیره از رهبران اتحادیه میهنی کردستان عراق و از نزدیکان طالبانی از تماسهای فعالان و احزاب سیاسی با رئیس جمهوری عراق برای صرف نظر کردن از تصمیم خود برای بازنشستگی خبر دادند.

کد مطلب 871061