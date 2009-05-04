تاثیر پذیری استرالیا از تنش نظامی چین و غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت استرالیا در بیانیه ای خبر داد قصد دارد در برابر قدرتمند تر شدن روز به روز چین ، بودجه دفاعی خود را به بیش از 70 میلیارد دلار برساند.

این بودجه نظامی قرار است در 20 سال آینده به این اندازه برسد.

استرالیا در برنامه راهبردی خود برای دستیابی به موشک های دور برد ، افزایش ناوگان زیر دریایی های خود، خرید 100 فروند هواپیمای اف 35 و هشت ناو جنگی جدید برنامه ریزی کرده است.

قابل توجه است که ناوگان دریایی استرالیا در حال حاضر از شش زیر دریایی برخوردار است.

در بیانیه دولت استرالیا ضمن تاکید بر حفظ روابط مستحکم با آمریکا آمده است: احتمال بروز یک جنگ در 20 سال آینده در منطقه اسیا- اقیانوسیه می رود.

در این بیانیه بر خطر چین که به یک وزنه سنگین در منطقه بدل شده، تاکید شده است. از سوی دیگر نیز آمریکا در باره روز به روز قوی تر شدن چین ابراز نگرانی کرده است.

وزارت دفاع چین اخیرا در گزارش سالیانه خود موسوم به کتاب سفید اعلام کرد که بودجه دفاعی این کشور در سال 2009 میلادی به 56 میلیارد یورو خواهد رسید.

این هزینه ها به منظور بهبود سطح زندگی سربازان و همچنین مدرنیزه کردن ارتش این کشور اختصاص خواهد یافت.

در همین حال، هندوستان که یکی دیگر از وزنه های سنگین در منطقه اسیا به شمار می رود، در ماه فوریه اعلام کرد بودجه نظامی این کشور در سال جاری مالی به 23 میلیارد یورو می رسد.