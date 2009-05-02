۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۰۲

رایزن ایران در پاکستان:

بازار پاکستان برای صادرات خشکبار همدان مستعد است

همدان - خبرگزاری مهر: رایزن ایران در کشور پاکستان گفت: بازار پاکستان مستعد برای صادرات خشکبار همدان است و به این نوع محصولات بهای زیادی داده می شود.

احمد فصیحی در حاشیه همایش سرمایه گذاری و توسعه استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محصولات خشکبار و سالامبور یکی از کالاهای مورد درخواست پاکستانی ها برای تجارت است

وی تصریح کرد: بازار این کشور از محصولاتی همچون پتروشیمی، مواد اولیه سنگی و پلاستیکی و مواد غذایی بازار پاکستان استقبال می کند و می توان با برقراری یک ارتباط خوب و مناسب صادرات به آن کشور را افزایش داد.

وی با اشاره به اینکه دو کشور ایران و پاکستان 903 کیلومتر مرز خاکی دارند، اظهار داشت: این دو کشور مشترکات فرهنگی و قومی فراوانی دارند و می توان با شناسایی توانمندی های پاکستان در بازار آنها سرمایه گذاری کرد یا اینکه سرمایه گذاران آنها برای سرمایه گذاری در ایران متقاعد کرد.

فصیحی بازدید دو هزار و 700 تاجر پاکستانی از ایران و بررسی ظرفیت های کشور را از راه های افزایش تعامل با این کشور مسلمان برشمرد و گفت: بسیاری از این بازدیدها به عقد قرارداد منجر شده است.

همایش سرمایه گذاری و توسعه استان همدان از صبح امروز آغاز به کار کرده است که حدود 200 سرمایه گذار از 30 کشور در آن حضور دارند.

