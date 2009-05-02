۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۴۴

سلیمانی:

فرصتهای برابر برای توسعه روستاها باید فراهم شود

گرگان - خبرگزاری مهر: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فرصتهای برابر برای توسعه مناطق مختلف کشور از جمله روستاها باید فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد سلیمانی عصر شنبه در مراسم جشن ارتباط دهی روستاهای گلستان در آق قلا افزود: دولت محرومیت را تحمل نمی کند و باید نقاط مختلف کشور توسعه هماهنگ یابد.

وی اظهار داشت: برای دست یافتن به توسعه پایدار باید کمر همت را بست و همه باهم تلاش کنیم و هر گام توسعه کشور شکستی برای دشمنان محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: دولت اسلامی در مطالبات مردم خم به ابرو نمی آورد و مطالبات به حق مردم باید برآورده و بسترها فرآهم شود.

به گفته سلیمانی، مردم وقتی ببیند مسئولان و خادمان آنها برای توسعه کشور در تلاش هستند فانع می شوند و همراهی می کنند و این برنامه ریزیها جواب می دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: نباید روستائیان را از امکانات و خدمات محروم کرد تا مجبور به پذیرش حاشیه نشینی در شهرها شوند و عزت و احترام آنها از بین رود.

وی عنوان کرد: حضور مسئولان در روستاها به خاطر تقدیر و تشکر از روستائیان بوده و باید نشان دهیم کشور ما با داشتن قشر و قومهای مختلف هماهنگ و منسجم است.

وزیر ارتباطلات افزود: امروز هر ایرانی سرافراز و سربلند در کابینه 70 میلیونی عضویت دارد و فرقی بین مردم و مسئولان وجود ندارد.

وی یادآور شد: در بیش از سه سال از عمر دولت حدود هزار و 500 کیلومتر فیبر نوری در استان گلستان احداث شد که این امر نشان از توجه دولت به مناطق مختلف استانها را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، تمامی هزار روستای گلستان دارای ارتباط مخابراتی هستند.

