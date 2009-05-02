پیروزی جوانان ایران مقابل کویت / شکست عربستان مقابل قزاقستان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات واترپلو قهرمانی جوانان آسیا که با شرکت 5 تیم ایران، عربستان، ازبکستان، قزاقستان و کویت به میزبانی کشورمان در استخر ورزشگاه آزادی تهران جریان دارد، عصر امروز(شنبه) دو دیدار برگزارشد که با برتری تیم های جوانان کشورمان و قزاقستان به پایان رسید.

عصر امروز در نخستین دیدار تیم قزاقستان با نتیجه 12 بر 8 تیم عربستان را از پیش رو برداشت و به نخستین برد خود در این رقابتها دست یافت . قضاوت این دیدار را مسعود رضوانی از ایران و "والاهو رادیسویچ" از کرواسی برعهده داشتند.

در دومین دیدار امروز بازیکنان جوان کشورمان در یک بازی نزدیک و زیبا با نتیجه 10 بر 6 مقابل تیم کویت به برتری رسیدند و به دومین پیروزی خود در این رقابتها دست یافتند.

گلهای تیم کشورمان در این دیدار امیرحسین برایی (5 گل، مهدی دایی تقی (2 گل)، امین صالح نژاد، آرش حاتمی و محمد حسین محمدی هرکدام یک گل به ثمر رساندند.

روز گذشته و در جریان نخستین روز این مسابقات تیم واترپلو جوانان کشورمان موفق شد در دیداری پرگل تیم عربستان را با نتیجه 19 بر 4 شکست دهد. تیم ازبکستان امروز استراحت داشت .

در پایان دور دوم مسابقات قهرمانی جوانان آسیا (انتخابی قهرمانی جهان) تیم کشورمان با کسب 4 امتیاز از 2 بازی در صدر جدول رده بندی این رقابتها قرار دارد، تیم ازبکستان با 2امتیاز و یک بازی کمتر دوم است و تیم قزاقستان نیز با 2 امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد. تیم های کویت و عربستان نیز به ترتیب چهارم و پنجم هستند.

فردا و در سومین روز این رقابتها دو دیدار در استخر آزادی برگزار می شود که برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

یکشنبه 13/2/88

ساعت : 00/15 قزاقستان - کویت

ساعت: 16:15 عربستان - ازبکستان

تیم جوانان کشورمان فردا استراحت خواهد داشت.

مسابقات قهرمانی واترپلو قهرمانی جوانان آسیا (انتخابی جوانان جهان) طی روزهای 11 لغایت 15 اردیبهشت با شرکت 5 تیم درقالب رقابتهای دوره ای در استخر ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. سه تیم برتر این رقابتها به مسابقات جهانی کرواسی صعود خواهند کرد.