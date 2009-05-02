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۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۹:۳۹

تعداد بازارهای میوه و تره بار کرج به 14 واحد رسید

کرج - خبرگزاری مهر: با بهره برداری از سه بازارچه جدید عرضه میوه و تره بار در کرج تعداد بازارچه های این کلانشهر به 14 واحد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این بازارچه ها در مناطق برغان، پیک واقع در جاده ملارد و فردیس برای رفاه حال شهروندان دایر شده است. 

برای راه اندازی این بازارچه ها بالغ بر 14میلیارد و 600 میلیون ریال از محل اعتبارات سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری و بخش خصوصی هزینه شده است.

با بهره برداری از این بازارچه ها و رسیدن تعداد غرفه های موجود به  56 غرفه، گام موثری در جهت خدمات دهی به شهروندان و تثبیت قیمتها در کلانشهر کرج  برداشته شده است.

پیش از این در کلانشهر کرج 11 بازارچه میوه و تره بار راه اندازی شده بود، در این بازارچه ها میوه و تره بار، مواد شوینده و بهداشتی، مواد پروتیینی، خواروبار و دیگر نیازهای مردم با قیمت مناسب عرضه می شود.

کد مطلب 871135

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