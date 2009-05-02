افشین پیروانی یکی از گزینه های سرمربیگری تیم مقاومت سپاسی شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برکناری رسمی افشین پیروانی از سمت مربیگری تیم فوتبال پرسپولیس تهران، وی به عنوان یکی از گزینه های سرمربیگری فصل آینده تیم فوتبال مقاومت سپاسی شیراز انتخاب شد.

جعفر جعفری در گفتگوی با خبرنگار مهر، ضمن تائید این خبر گفت: "پس از آنکه مطلع شدیم پیروانی از کادرفنی پرسپولیس برکنار شده است، وی را به عنوان یکی از گزینه های سرمربیگری تیم فوتبال این باشگاه برای فصل آینده انتخاب کرده ایم و بزوی مذاکراتمان را با این مربی آغاز خواهیم کرد."

مدیر عامل باشگاه مقاومت سپاسی شیراز تاکید کرد: "به غیر از پیروانی گزینه های دیگری هم مدنظر باشگاه هستند اما هنوز نمی توان بصورت دقیق در مورد سرمربی آینده تیم اظهار نظر کرد."

پیش از آغاز هشتمین دوره رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران، افشین پیروانی به عنوان یکی از گزینه‌های هدایت تیم فوتبال برق شیراز معرفی شد اما در نهایت وی به پرسپولیس پیوست.