احمد هاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال با اشاره به نشست اخیر خود با افشین قطبی سرمربی تیم ملی پیرامون نیازها و خدمات مورد نیاز پزشکی تیم ملی در سه مسابقه مقدماتی جام جهانی اظهار داشت: در این نشست در خصوص معاینات پزشکی، برنامه تغذیه و دوپینگ بازیکنان مسائل مهمی مطرح شد و درخواست های کادر فنی پیرامون ریکاوری بازیکنان، فیزیوتراپی، استراحت ، تغذیه و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت که پس از این نشست به منظورپشتیبانی پزشکی از تیم ملی در حال برنامه ریزی و پیش بینی های لازم هستیم.

هاشمیان اضافه کرد: قراراست اولین جلسه هماهنگی معاینات پزشکی ازبازیکنان تیم ملی برگزارشود تا برنامه ریزی های لازم برای معاینات پزشکی صورت گیرد ضمن اینکه برنامه های پزشکی تیم ملی به موازات اردوهای تیم از 19 اردیبهشت ماه اجرا خواهد شد.

وی مهمترین دغدغه کادرفنی تیم ملی را ریکاوری بازیکنان در سه مسابقه فشرده و با مسافرت های طولانی به شرق آسیا و تطابق شرایط بدنی بازیکنان عنوان کرد و اظهارداشت: کمیته پزشکی با هماهنگی کادر فنی اقدامات لازم برای آماده سازی بازیکنان و حفظ شرایط بدنی آنها را انجام خواهد داد و به همین منظور علاوه بر دکترخانلری دو فیزیوتراپ ایرانی و هلندی نیز کادر پزشکی تیم ملی را در این سفرها همراهی خواهند کرد تا بتوانند درکوتاهترین زمان بازیکنان را پس از هر مسابقه به شرایط آمادگی لازم برگردانند.

هاشمیان اضافه کرد: دراین جلسه درخواست های پزشکی کادرفنی مطرح و مقررشد کمیته پزشکی برنامه ریزی های لازم را در این زمینه انجام دهد تا تیم ملی با کمترین دغدغه نسبت به شرایط جسمانی بازیکنان به مسائل فنی و تاکتیکی برای رویارویی با سه تیم کره شمالی، امارات و کره جنوبی بپردازد.

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال درعین حال یادآورشد: فشردگی برنامه های تیم ملی ضرورت داشت توصیه های پزشکی را به صورت مکتوب دراختیار مسئولان و کادرفنی تیم ملی قرار دهیم تا سلامت و کارایی بازیکنان به واسطه سفرهای طولانی و خسته کننده حفظ شود که این توصیه ها می تواند نقش موثری در موفقیت تیم ملی برای نتیجه گیری درسه دیدار آینده داشته باشد.