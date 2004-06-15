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۲۶ خرداد ۱۳۸۳، ۱۳:۲۹

خبرگزاري فرانسه خبر داد :

برگزاري سومين دور مذاكرات شش جانبه در پكن

سومين دور مذاكرات شش جانبه به منظور حل بحران هسته اي كره شمالي بزودي در پكن برگزار مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سومين دور مذاكرات شش جانبه به منظور حل بحران هسته اي كره شمالي قرار است در تاريخ 23 تا 25  ژوئن ( 3 تا 5 تير ماه ) در پكن پايتخت چين بر گزار شود .
سخنگوي وزارت امورخارجه چين با اعلام اين مطلب افزود : پيش از آغاز بكار رسمي مذاكرات شش جانبه نمايندگان كشورهاي كره شمالي ، كره جنوبي ، چين ، آمريكا ، روسيه و ژاپن در تاريخهاي 21 و 22 ژوئن ( 1 و 2 تير ماه ) نشست مقدماتي را برگزار خواهند كرد .
کد مطلب 87115

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