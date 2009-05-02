نگاه ها موجود به شوراهای کار باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سهراب مختاری عصر شنبه در مراسم معرفی شوراهای برتر کار استان فارس افزود: این شوراها نه تهدید بلکه یک فرصت مناسب به شمار می رود که با استفاده از آن می توان روابط کارگر و کارفرما را بهبود ببخشد و در نهایت موجبات افزایش تولید را فراهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: در موفقیت و ناکامی های مراکز کار نه تنها کارگران یا کارفرمایان مسئول هستند بلکه تمام مجموعه در این روند تاثیرگذارهستند از این رو شوراهای اسلامی کار می توانند میان کارگر و کافرما اتحاد و همدلی مناسبی ایجاد کنند.

معاون روابط کار سازمان کار فارس با بیان اینکه استان فارس در رتبه اول شوراهای کار رتبه اول را دارد، ادامه داد: سازمان کار در راستای رسالت قانونی خود و وظیفه تنظیم روابط کارگر و کارفرما را بر عهده دارد که در این خصوص سازمان کار استان فارس با اقداماتی که طی این مدت انجام داده، موفق به کسب مقام برتر کشوری در این خصوص شده است.

مختاری یادآور شد: استان فارس در حال حاضر دارای 60 شورای کار ثبت شده، 71 نمایندگی کارگری، 26 انجمن صنفی کارگری و یک مورد انجمن صنفی کارگری است.