دولت پاکستان همچنان مقتدر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یوسف رضا گیلانی در جمع خبرنگاران از حمایت آمریکا از حکومت نظامی پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان انتقاد کرده و گفت: دولت جدید پاکستان تنها 12 ماه سابقه حضور در صحنه سیاسی کشور را دارد و زود است درباره کارآمدی آن قضاوت کرد.

وی اضافه کرد: اگرچه درگیری ها با طالبان در مناطق قبیله ای ادامه دارد ولی سازمان های دولتی پاکستان فعالیت های خود را در خدمت به مردم متوقف نکرده اند.

این مقام پاکستانی، دولت این کشور را همچنان مقتدر دانست.

فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در خاورمیانه اخیرا در تحلیل اوضاع حاکم بر پاکستان مدعی شد که این کشور دو هفته تا سقوط فاصله دارد.

گفتنی است که پاکستان همواره از سیاست آمریکا در برخورد با طالبان انتقاد کرده و دخالت های واشنگتن را عامل گسترش تندروی در منطقه دانسته است.