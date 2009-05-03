ایران پیش از اردوی چین با سوریه دیدار می کند/ 4 خرداد سفر به شرق آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال که ازمدتی پیش مذاکراتی را با دو تیم عراق و سوریه برای انجام دیداری تدارکاتی آغاز کرده بود، به توافقات نهایی با فدراسیون فوتبال سوریه دست یافته و به احتمال فراوان تیم کشورمان روز 2 خردادماه در ورزشگاه آزادی میزبان تیم ملی فوتبال سوریه خواهد بود.

پیش از این عراق گزینه اول فدراسیون فوتبال کشورمان برای برگزاری دیدار تدارکاتی بود که بورا میلوتینویچ سرمربی سرشناس تیم عراق به دلیل حضور بازیکنان این تیم در مسابقات AFC کاپ و در اختیار نداشتن بازیکنان لژیونر خود خواستار برگزاری این دیدار در روز 6 خرداد شده بود که این درخواست با مخالفت کادر فنی تیم ملی روبرو شد.

بدنبال بی نتیجه ماندن مذاکرات با تیم ملی فوتبال عراق، فدراسیون فوتبال مذاکرات خود را با نظرسرمربی تیم ملی با فدراسیون فوتبال سوریه آغاز کرد که با نظر مساعد مسئولان سوری توافقات به سرعت با این تیم انجام شد.

به این ترتیب تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از سفر 4 خرداد به شرق آسیا و اردوی 9 روزه چین در دیداری دوستانه با هدایت افشین قطبی با تیم ملی فوتبال سوریه دیدار خواهد کرد.

تیم فوتبال کشورمان روز 8 خرداد نیز مقابل یکی از تیم های فوتبال باشگاهی چین یک دیدارسبک تدارکاتی برگزار خواهد کرد تا خود را برای بازی روز 10 خرداد مقابل تیم ملی چین آماده کند.

طبق برنامه ریزی انجام شده تیم ملی فوتبال کشورمان برای دیدار با کره شمالی روز 14 خرداد از پکن راهی پیونگ یانگ کره شمالی خواهد شد تا روز 16 خرداد حساس ترین دیدار خود را برای صعود به جام جهانی مقابل این تیم برگزار کند.