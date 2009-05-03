هنرمندان نباید دغدغه معیشت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد حسین شفیعی‌ها شامگاه شنبه در نشست خبری که به منظور تشریح اهداف برگزاری اکسپو در قزوین برگزار شده بود، اظهار داشت: اهمیت و تاثیرگذاری هنر در جامعه امروزی آنقدر آشکار و واضح است که می توانیم ادعا کنیم برای رسیدن به مقاصد فرهنگی و اقتصادی هم می شود از هنر بهره مند شویم.

وی افزود: کارهای هنری، آثار وضعی و عمیقی در جامعه بر جای می گذارد و اگر از هنر و هنرمند استفاده مناسب شود، تاثیرگذاری و رسیدن به هدف سهل‌تر و جامع‌ترخواهد شد.

شفیعی ها یادآور شد: یکی از مشکلات حوزه هنر در جامعه ما این است که هنرمندان فعال جامعه اگر بخواهند به هنر به صورت حرفه‌ای بپردازند شاید در تامین هزینه زندگی دچار مشکل شوند و در خارج از زندگی نیز نبود بازار اقتصادی مطلوب می‌تواند مانعی در بروز خلاقیت‌ها و رشد هنری آنها باشد.

‌مدیرکل ارشاد استان قزوین اضافه کرد: یکی از کارهای دستگاه فرهنگی و متولی هنر تقویت زمینه اقتصادی هنر در جامعه است و باید شرایطی فراهم شود تا وقتی هنرمندان آثاری را خلق کردند آن اثر در جامعه خریدار داشته باشد و بدانند که می‌توانند اثر هنری خود را به فروش برسانند و دغدغه تأمین معیشت را نداشته باشند.

شفیعی ها تحقق این امر را نیازمند فرهنگسازی در جامعه دانست و اظهار داشت: باید بخش‌های مختلف جامعه اعم از مردم، بخش‌های صنعتی، شرکت‌های خصوصی و دستگاه‌های دولتی با آگاهی در این امر مشارکت کنند.

شفیعی‌ها عنوان داشت: بسیاری از ما در زندگی خود و رفع نیازهای روحی، روانی، اقتصادی به سراغ کالاهای مختلفی می‌رویم که مادی است در حالی که جهت ‌دهی ما می‌تواند به سمت خرید کالاهای فرهنگی و هنری باشد که با این کار هم می توانیم هنرمندان جامعه را منتفع کنیم و هم خود از ارزش افزوده کالای هنری که با گذشت زمان ارزش بیشتری پیدا کرده است بهره مند شویم.

وی تصریح کرد: با همین هدف درصدد برگزاری نمایشگاه و فروشگاه بزرگ هنری (اکسپو) در استان هستیم که در تاریخ 22 تا 25 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان قزوین برگزار می‌شود که با این کار شاید بتوان گفت اقتصاد هنر در استان کلید می‌خورد.

وی یادآور شد: در برگزاری این نمایشگاه دستگاه‌های مختلفی شامل حوزه هنری، اداره کل میراث فرهنگی، صدا و سیما، انجمن‌های فرهنگی و هنری مشارکت دارند و تلاش بر این است که اکسپوی هنری خوبی را در استان برگزار کنیم.

شفیعی‌ها ادامه داد: آموزشگاه‌ها و نگارخانه‌هایی که دارای مجوز رسمی هستند می‌توانند در این اکسپو حضور داشته باشند.

وی اظهار امیدواری کرد: با برگزاری این نمایشگاه و فروشگاه هنری بزرگ فرهنگ خرید آثار هنری نهادینه شود و این حرکت آغازی بر این مسئله باشد که هنرمندان ما با فکری آسوده و بدون دغدغه اقتصادی به خلق آثار هنری بپردازند.

شفیعی ها اظهار داشت: همچنین با ادارات کل استان هماهنگی‌های لازم صورت گرفته تا از طریق بودجه فرهنگی آنها، آثار هنری موجود در این نمایشگاه خریداری شود که این امر سبب تشویق هنرمندان می‌شود و با حمایت دولتی و مردمی می توان انتظار داشت آثار هنری در سبد خانواده‌ها جای گیرد.

وی با اشاره به تمدید مهلت ارسال آثار به دبیرخانه نمایشگاه و فروشگاه آثار هنری تصریح کرد: مهلت ارسال آثار تا 17 اردیبهشت ماه تمدید شده است و آموزشگاه‌های آزاد هنری نیز می‌توانند در این نمایشگاه و فروشگاه شرکت کرده وغرفه داشته باشند.

به گفته مدیرکل ارشاد استان قزوین بیش از 300 هنرمند در بخش‌های مختلف در اکسپوی استان حضور خواهند داشت که بیشترین تعداد هنرمندان شرکت‌کننده در بخش هنرهای تجسمی و خوشنویسی هستند

وی هزینه پیش‌بینی شده برای برگزاری اکسپوی استان را حدود 100 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: امیدواریم با فروش آثار هنری بخشی از این هزینه ها تامین شود .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین خاطرنشان کرد: در بخشی از این نمایشگاه آثار هنری با قیمت ارزان هم عرضه خواهد شد تا بازدید کنندگان با درآمد کم هم بتوانند آنها را خریداری کنند.