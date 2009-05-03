به گزارش خبرنگار مهر در ماسال، عزیز کاظمی عصر شنبه در جمع مدیران این شهرستان اظهارداشت: برای اجرای این تعداد طرح و پروژه امسال بیش از 60 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی عنوان کرد: این طرحها شامل تامین آب کشاورزی، توسعه صنعت و گردشگری، احداث پل، راه روستایی، برق رسانی و ساماندهی گلزار شهدای بخش شاندرمن است.

فرماندار ماسال در ادامه به مسئله انتخابات اشاره کرد و گفت: مردم خونگرم و پایبند به نظام اسلامی پرشورتر از دوره های قبل در انتخابات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند.

وی اظهار داشت: شرکت در انتخابات به معنای قدردانی از دستاوردهای نظام و شریک شدن در سازندگی کشور و همچنین باعث دلگرمی مردم و نا امیدی دشمنان ایران اسلامی می‌شود.

این مقام اجرایی در ماسال در ادامه به سال الگویی مصرف اشاره کرد و بیان داشت: عمل به شعار اصلاح الگوی مصرف در جامعه نیازمند یک عزم ملی و عمومی است و دولت به تنهایی قادر به تحقق آن نیست.

کاظمی با بیان اینکه بیشترین تمرکز باید در تحقق این شعار کاهش مصرف انرژی باشد افزود: هر ایرانی باید به نوبه خود با صرفه جویی در استفاده از منابع موجود کشور این شعار را عملیاتی کند.

فرماندار ماسال یادآورشد: شعاری که امسال مطرح شده برگرفته از آموزه های مکتب نورانی اسلام است و تحقق آن می تواند بسیاری از حقایق و مبانی دین اسلام را روشن و آشکار سازد.