این شاعر و استادیار دانشگاه تهران ضمن اعلام خبر فوق به خبرنگار مهر گفت: این کتاب به شخصیت و زندگی سلمان فارسی-آنگونه که در متون فارسی جلوه کرده- پرداخته است.

وی افزود: چاپ دوم "پارسای پارسی" با ویرایش جدید و افزودنیهای تازه توسط انتشارات علمی فرهنگی روانه نمایشگاه کتاب می‌شود.

کتاب "پرسه در عرصه کلمات" تازه‌ترین اثر ترکی است که اخیرا در 220 صفحه از سوی انتشارات سخن روانه بازار کتاب شده است.

این کتاب مجموعه55 مقاله و یادداشت در باره ادبیات گذشته و امروز است که نویسنده در آن به مباحث متنوعی در حوزه‌های تاریخ ادبیات فهم متون و نقد ادبی پرداخته است.

ترکی پرداختن به دشواریهای متون کلاسیک و نقد ادبی معاصر را از ویژگیهای این مجموعه خواند و گفت: با آنکه اساس کارم در این کتاب بررسی شعر بود‌ اما در موارد معدودی به ادبیات داستانی نیز پرداخته‌ام.

وی افزود: این کتاب که به زبان ساده و روان تالیف شده است و می‌تواند در ردیف کتابهای دانشگاهی باشد و مورد استفاده عامه نیز قرار گیرد.

چاپ دوم مجموعه شعر "هنوز اول عشق است" از دیگر آثار ترکی است که در نمایشگاه حاضر خواهد بود.

ترکی درباره این کتاب گفت: شعرهای این دفتر در قالبهای غزل و نیمایی و مضمون آنها اغلب اجتماعی و فلسفی است.

به گفته این شاعر شعرهای این مجموعه شامل 36 غزل، 20 شعر نو و سپید، 6 شعر در قالب مثنوی و دیگر قالبها، 14 طنز و 22 رباعی و دوبیتی است.

بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 16 تا 26 اردیبهشت در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد.