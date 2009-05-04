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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۸:۴۹

اسکویی گفتار متن "زاگرس" را خواند

اسکویی گفتار متن "زاگرس" را خواند

مهرداد اسکویی گفتار متن بخش‌هایی از فیلم مستند "زاگرس، گاهواره تمدنی کهن" به کارگردانی منوچهر طیاب را خواند.

اسعد نقش‌بندی مجری طرح این مستند به خبرنگار مهر گفت: رضا نریمی‌زاده به زودی صداگذاری "زاگرس، گاهواره تمدنی کهن" را به پایان می‌رساند و فیلم آماده پخش می‌شود. اسماعیل میرفخرایی، حسین محجوب و اسکویی راوی این مستند هستند.

وی افزود: طیاب تحقیق روی موضوع فیلم بعدی خود را از مدتی قبل شروع کرده و با پایان این مرحله پیش‌تولید مستند "البرز" شروع می‌شود.

"زاگرس، گاهواره تمدنی کهن" در لرستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، کرمانشاه، خوزستان و کردستان تصویربرداری شده و درباره مختصات جغرافیایی و شیوه زندگی و آداب و رسوم مردم این ناحیه است.

تدوین این فیلم را سیاوش نقش‌بندی انجام داده و احمد پژمان موسیقی را ساخته است. "زاگرس، گاهواره تمدنی کهن" محصول سیمافیلم است و احتمال اکران آن در سینماها وجود دارد. منوچهر طیاب مستندهایی چون "معمارى اسلامى دوره ایلخانى"، "وانگه روان جهان گله کرد"، "سه‌راه شن"، "ریتم" و "دریای پارس" را در کارنامه دارد.

مهرداد اسکویی سازنده فیلم‌های مستند مانند "مریم جزیره هنگام"، "آسیاب‌های بادی"، "از پس برقع"، "دماغ به سبک ایرانی" و "روزهای بی‌تقویم" است.

کد مطلب 871276

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