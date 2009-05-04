اسکویی گفتار متن "زاگرس" را خواند

اسعد نقش‌بندی مجری طرح این مستند به خبرنگار مهر گفت: رضا نریمی‌زاده به زودی صداگذاری "زاگرس، گاهواره تمدنی کهن" را به پایان می‌رساند و فیلم آماده پخش می‌شود. اسماعیل میرفخرایی، حسین محجوب و اسکویی راوی این مستند هستند.

وی افزود: طیاب تحقیق روی موضوع فیلم بعدی خود را از مدتی قبل شروع کرده و با پایان این مرحله پیش‌تولید مستند "البرز" شروع می‌شود.

"زاگرس، گاهواره تمدنی کهن" در لرستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، کرمانشاه، خوزستان و کردستان تصویربرداری شده و درباره مختصات جغرافیایی و شیوه زندگی و آداب و رسوم مردم این ناحیه است.



تدوین این فیلم را سیاوش نقش‌بندی انجام داده و احمد پژمان موسیقی را ساخته است. "زاگرس، گاهواره تمدنی کهن" محصول سیمافیلم است و احتمال اکران آن در سینماها وجود دارد. منوچهر طیاب مستندهایی چون "معمارى اسلامى دوره ایلخانى"، "وانگه روان جهان گله کرد"، "سه‌راه شن"، "ریتم" و "دریای پارس" را در کارنامه دارد.



مهرداد اسکویی سازنده فیلم‌های مستند مانند "مریم جزیره هنگام"، "آسیاب‌های بادی"، "از پس برقع"، "دماغ به سبک ایرانی" و "روزهای بی‌تقویم" است.