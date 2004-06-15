نمي توانيم خواسته هاي سرمربي تيم بسكتبال را برآورده كنيم

محمد رضا داورزني مديرعامل باشگاه صنام با بيان مطلب فوق درگفتگوبا خبرنگار" مهر"ا اظهارداشت: فقط يك باشگاه منتظرنمي ماند تا هرچه يك مربي خواست به طورصددرصد برآورده كرده وتابعه محض باشد، بلكه بايد طرفين تا حدي خواسته هاي خود را تعديل كنند، اما مصطفي هاشمي تقاضا دارد كه خواسته هايش بطوركامل ازسوي باشگاه برآورده شود كه اين مورد براي ما مقدر نيست وباعث مي شود كه نتوانيم با يكديگربه توافق برسيم.

مديرعامل باشگاه صنام افزود: عمده عدم توافق ما باهاشمي به مسائل مالي بازمي گردد هرچند كه موارد ديگري نيزمورد بحث قرار مي گيرد، بااين وجود ما باافزايش منطقي مبلغ قراردادها موافق هستيم. اما چنانچه اين خواسته ها غيرمنطقي باشد، زيربارآن نخواهيم رفت.

داورزني با بيان اين مطلب كه حضوريا عدم حضورهاشمي درتيم صنام تاپايان امروزنهايتا فردا مشخص خواهد شد، گفت: گزينه بعدي ما پس ازهاشمي، مهدي ايزدپناه است كه گزينه هاي فتحي، حاتيم، ارمغاني وايزدپناه موردنظربودند وبا وجود اينكه تكليف فتحي مشخص نبود كه آيا درپيكان مي ماند يا خيروحاتمي هم درپگاه شيرازبود وارمغاني هم بايد به مجارستان بازگردد، ايزدپناه راانتخاب كرده ايم.