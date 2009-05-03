به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، دان حالوتس در گفتگو با شبکه دو تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد: ما تلاش کردیم سید حسن نصرالله را ترور کنیم و اگر به اندازه کافی به وی نزدیک بودیم او اکنون در میان مرده ها بود.

حالوتس در ادامه گفت: ما با تمامی تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته تلاش کردیم به سید حسن نصرالله دست پیدا کنیم و اگر وی را یافته بودیم، او ترور شده بود اما من به نوبه خود و به صراحت می گویم که نمی توانم تحمل کنم که نصرالله از تونلی به زیرزمین در رفت و آمد باشد.

رژیم صهیونیستی با وجود در اختیار داشتن پیشرفته ترین تجهیزات نظامی در جنگ 33 روزه از نیروهای مقاومت حزب الله شکست خورد و این رژیم نتوانست به اهداف خود دست یابد.

به گفته مقامات صهیونیستی، حزب الله فعلی چهار برابر قویتر از حزب الله سال 2006 و زمان جنگ 33 روزه است.