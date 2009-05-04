شهرداری تهران با مشارکت شهروندان پارکینگ محلات می سازد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در گفتگو با مهر با اعلام این خبر افزود: شهروندانی که در محل سکونت و کار خود فاقد پارکینگ هستند می توانند یکی از واحدهای پارکینگی محلات را به نام خود خریداری کرده و مشکل خود را رفع کنند.

مهندس سید جعفر تشکری هاشمی در مورد پارکینگهای مکانیزه مجتمعهای مسکونی گفت: در هماهنگی که با معاونت شهرسازی انجام شده مشکل ساخت پارکینگهای مکانیزه در مجتمعهای مسکونی و تجاری، اداری حل شده و امسال به شهروندانی که مشکل فضا برای ساخت پارکینگهای بزرگ دارند مجوز ساخت پارکینگهای مکانیزه در مجتمعهای مسکونی و تجاری، اداری داده می شود.