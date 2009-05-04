خسارات ۱۵۰۰ نفر از قربانیان حوادث رانندگی به زودی پرداخت می شود

جواد فرشباف ماهریان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرداخت خسارت قربانیان حوادث رانندگی گفت: طی سال گذشته توانستیم با وجود اینکه درآمدها به صندوق پرداخت نشده بود ، از طریق منابع داخلی صندوق ، خسارت مربوط به ۵۰۰ پرونده را پرداخت کنیم.

به دنبال انتقادات مطرح از سوی وزارت دادگستری نسبت به عملکرد ۴۰ ساله صندوق تامین خسارتهای بدنی ، رئیس بیمه مرکزی ایران در سال گذشته وعده داد خسارت تمامی قربانیان حوادث رانندگی را طی ۲ سال پرداخت کند.

فرشباف در حالی خبر از رسیدگی به پرونده خسارت ۱۵۰۰ نفر از قربانیان حوادث رانندگی می دهد که مشاور وزیر دادگستری پیش از این از وجود ۴۵۰۰ راننده به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه و عدم حمایت بیمه ها در پرداخت خسارت، در پشت میله های زندان خبر داده بود.

فرشباف در سال گذشته و در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرده بود، در صورتی که درآمدهای که در قانون بیمه شخص ثالث پیش بینی شده در ۶ ماهه دوم سال به ما پرداخت شود آمادگی داریم برای پرداخت خسارت به قربانیان حوادث رانندگی اقدام کنیم تا این مشکل را از سیستم قوه قضائیه پاک کنیم.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در اواخر سال گذشته با تلاش دولت و خزانه کشور ، منابع لازم برای پرداخت خسارت به قربانیان حوادث رانندگی تامین شد و توانستیم تکلیف برخی دیگر از پرونده ها را مشخص کنیم و هم اکنون نیز بررسی سایر پرونده ها در دستور کار جدی صندوق قرار گرفته است.

فرشباف خاطر نشان کرد: وزیر دادگستری در نامه ای به بیمه مرکزی ایران تعداد پرونده های مربوط به خسارت قربانیان حوادث رانندگی را ۱۵۰۰ فقره اعلام کرده است که به زودی تکلیف آنان مشخص خواهد شد.