اعضای شورای مرکز موسیقی صدا و سیما معرفی شدند

درویش رضا منظمی موسیقیدان با اعلام این خبر در توضیح جزئیات شورای انتخابی مرکز موسیقی سازمان صدا وسیما به خبرنگار مهر، گفت : پیش از این کارشناسان موسیقی در صدا وسیما متشکل از 15 کارشناس بود اما اخیرا بنا بر پیشنهاد و با حکم دکتر طهماسبی نسب رئیس مرکزموسیقی صدا وسیما، چهارموسیقیدان و یک شاعربرای عضویت در این شورا منصوب شدیم و طبق قرار قبلی به طور رسمی از 14 اردیبهشت ماه کار خود را آغاز می کنیم.

وی در ادامه به سیاست گذاری های این شورا در مرکز موسیقی صدا و سیما اشاره کرد و گفت : بررسی سفارش های موسیقایی که به مناسبت های مختلف برای پخش از صداوسیما ارائه می شود و قیمت گذاری آثار در صورت پذیرش از جمله فعالیت های این شورا است.

منظمی در ادامه به سیاست هایی که در خصوص ساخت این نوع موسیقی در سازمان صدا وسیما اعمال می شود اشاره کرد و گفت : ساختار موسیقایی آثاری که براساس هویت و فرهنگ موسیقی اصیل ایران و همچنین مبتنی بر ردیف موسیقی دستگاهی ایران باشد در اولویت سیاستگذاری ما قرار دارد.