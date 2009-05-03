طرح تروریستی برخی کشورها و القاعده بر ضد عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس اعلای اسلامی عراق، "عادل برواری" گفت : شبکه القاعده و حزب منحله بعث با حمایت برخی کشورهای منطقه ای و همسایه عراق در این طرح تروریستی مشارکت دارند.

وی افزود : اطلاعات به دست آمده به تجدید ساختار حزب بعث با هماهنگی القاعده اشاره می کند؛ هر چند القاعده مرده است و هرگز نمی تواند روند سیاسی عراق را متوقف کند اما هسته های پنهان آن با همکاری حزب بعث در حال رشد است و شروع به مشارکت در اقدامات مسلحانه کرده اند تا از مرحله انتقالی که نیروهای عراقی ماموریتهای امنیتی را از نظامیان آمریکایی بر اساس توافقنامه عقب نشینی دریافت می کنند، بهره برداری کنند.

برواری خاطر نشان کرد: برخی کشورهای منطقه ای و همسایه از زمان تغییر(رژیم در عراق)، طرحها و برنامه های خاصی آماده کرده اند و بر اساس طرحهای متعددی از جمله تسهیل نفوذ تروریستها به عراق و حمایت تسلیحاتی و مالی از آنها و تلاش برای پیشبرد طرحهایی در صحنه عراق و تلاش برای احیای برخی هسته های پنهان فعالیت می کنند.

وی هشدار داد که حزب منحله بعث از تصمیم خود برای ضربه زدن به تجربه دموکراتیک عراق خبر داده است.

این عضو پارلمان عراق تاکید کرد نیروهای عراق با هر فردی که به چنین اقدامات جنایتکارانه دست بزند بدون توجه به وابستگی هایش به شدت و قاطعیت برخورد خواهند کرد.

برواری در عین حال گفت : تدابیر امنیتی جدیدی برای جلوگیری از این اقدامات جنایتکارانه اتخاذ شده است.

بغداد و برخی مناطق عراق در روزهای اخیر شاهد برخی حملات تروریستی بود که انتحاری ها انجام دادند در این حملات شمار زیادی از غیرنظامیان از جمله صدها زائر ایرانی شهید و زخمی شدند.

نوری المالکی نخست وزیر عراق اخیرا براهمیت حفظ دستاوردهای امنیتی که در دوره اخیر به دست آمده،تاکید و اعلام کرد بیشتر کسانی که دست به عملیات انتحاری می زنند،از خارج عراق آمده اند.