به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، در اجرای سیاستهای صنعت برق کشور، نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان شامل دو واحد گازی و یک بخش بخار با حضور پرویز فتاح وزیر نیرو، استاندار و مسئولان صنعت آب و برق استان کلنگ زنی شد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان در گفتگو با مهر در سمنان گفت: نیروگاه 500 مگاواتی سمنان با هدف افزایش ظرفیت تولید برق منطقه و شبکه سراسری، پاسخ به نیاز روز افزون مصرف برق منطقه ناشی از گسترش صنایع، توسعه کشاورزی و مصارف عمومی و خانگی و نیز اشتغال زایی و بهبود وضعیت معیشتی مردم احداث می شود.

سید زمان حسینی افزود: در این نیروگاه از توانمندی های پیمانکاران و سازندگان داخلی حداکثر استفاده به عمل آمده است.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود عملیات اجرایی آن در خرداد ماه سالجاری آغاز و واحد اول آن در پیک مصرف سال 89 سنکرون شده و واحد دوم بخش گاز نیز به فاصله دوماه از واحد اول به بهره برداری رسد.

به گفته وی، کل هزینه اجرای نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی سمنان سه هزار و 310 میلیارد ریال است که در بخش ارزی 142 میلیون یورو، در بخش ریالی هزار و 490 میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان تصریح کرد: این نیروگاه که تا یک هزار مگاوات در مراحل بعدی قابل توسعه است با سه هزار و 500 میلیارد ریال سرمایه گذاری ایجاد می شود.

ایجاد این نیروگاه در کنار شهرک صنعتی سمنان کمک بسیار زیادی به تامین برق مطمئن برای بخش صنعت و نیز سایر بخش های استان سمنان و از مصوبات دور اول سفر هیات دولت به این استان است.

