193 میلیون دلار محصولات کشاورزی از کرمانشاه صادر شد

محمد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: سال گذشته بالغ بر 433 هزار و 800 تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش 193 میلیون دلار از استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده است.

وی افزود: صادرات محصولات کشاورزی استان در مقایسه با سال قبل 86 از لحاظ ارزش و وزن به ترتیب 102 و 89 درصد افزایش داشته است.

رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه عمده محصولات صادراتی بخش کشاورزی استان را در این مدت سیب درختی، دام زنده، گوجه فرنگی، نخود، خیار، هندوانه، بامیه، پیاز، سیب زمینی، کنجاله سویا و بادمجان عنوان کرد.