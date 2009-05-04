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۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۲:۳۱

سال گذشته؛

193 میلیون دلار محصولات کشاورزی از کرمانشاه صادر شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: طی سال گذشته 193میلیون دلار محصولات کشاورزی از استان به خارج از کشور صادر شده است.

محمد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه  اظهار داشت: سال گذشته بالغ بر 433 هزار و 800 تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش 193 میلیون دلار از استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده است.

 

وی افزود: صادرات محصولات کشاورزی استان در مقایسه با سال قبل 86 از لحاظ ارزش و وزن به ترتیب 102 و 89 درصد افزایش داشته است.

 

رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه عمده محصولات صادراتی بخش کشاورزی استان را در این مدت سیب درختی، دام زنده، گوجه فرنگی، نخود، خیار، هندوانه، بامیه، پیاز، سیب زمینی، کنجاله سویا و بادمجان عنوان کرد.

کد مطلب 871364

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