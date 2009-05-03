به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره صبح یکشنبه در شورای اداری نوشهر افزود: این ورزشکاران سال گذشته هزار و 740 مدال کسب کردند.

وی اظهار داشت: همچنین سال گذشته 660 ورزشکار مازندرانی به تیم ملی دعوت شدند و اکنون نیز 169 ورزشکار عضو تیم ملی هستند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک میلیون و 177 هزار و 610 متر مربع فضای ورزشی در 263 مکان ورزشی مازندران وجود دارد.

به گفته پریچهره، در چهار سال گذشته 120 طرح ورزشی در استان به بهره برداری رسید که بخش زیادی از آن مربوط به مصوبات سفرهای استانی دولت است.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران بیان داشت: دستاوردهای ورزش مازندران در سال های اخیر بی نظیر بوده و نباید ارزش های ورزش استان به حاشیه کشیده شود.