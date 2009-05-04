کاهش چهار و هشت دهم دقیقه ای زمان رسیدن آتش نشانان مشهدی به محل حادثه

خلیل الله کاظمی در حاشیه جلسه شورای شهر در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: هر 50 هزار نفر در هر شهر نیاز به یک ایستگاه آتش نشانی دارد و در حال حاضر در شهر مشهد 24 ایستگاه آتش نشانی وجود دارد.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد با بیان اینکه زمان رسیدن واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد به مکان حادثه یا حریق در حال حاضر به چهار و هشت دهم دقیقه کاهش یافته است، تصریح کرد: امید است با راه اندازی ایستگاههای جدید به سه دقیقه که زمان استاندارد است برسد.

کاظمی خاطرنشان کرد: تا سال 1390 به طور میانگین سالیانه 10 ایستگاه آتش نشانی در شهر مشهد ساخته خواهد شد تا تعداد ایستگاههای آتش نشانی این کلانشهر به 58 ایستگاه در سال 90 برسد.

وی گفت: در حال حاضر شهر مشهد به یکهزار و 100 شیر هیدرانت نیاز دارد که تاکنون 303 شیر نصب شده و 266 شیر دیگر در حال نصب است و تا پایان سال 1390 تمامی این شیرها نصب خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته سازمان آتش نشانی مشهد نه هزار و 500 بازدید پیشگیرانه از مکانهای خطرخیز همچون پمپ بنزینها و جایگاههای سی ان جی انجام داد.