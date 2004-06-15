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۲۶ خرداد ۱۳۸۳، ۱۳:۲۲

گزارش اختصاصي خبرنگار اعزامي "مهر" به وين(53)

تحرك وسيع هيات ديپلماتيك ايران در سه روز گذشته براي تغيير در سه بند قطعنامه پيشنهادي

تمام اعضاي هيات ديپلماتيك ايران كه در وين به سر مي برند ظرف سه روز گذشته با ساماندهي يك تحرك وسيع ، مذاكرات متعددي را براي تاثير گذاري مثبت بر پرونده هسته اي كشورمان داشته اند.

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر به وين گروه اعزامي ايران مذاكرات بسيار فشرده اي را با چند كشور آسيايي و اروپايي از جمله چين و روسيه را انجام داده است. اين مذاكرات يا به صورت مستقيم و يا به صورت غير مستقيم توسط كشورهاي ارشد شوراي حكام و تروئيكاي غير متعهد ها بوده است كه محور عمده آن تغيير در بندهاي 4 و 7 و 10 قطعنامه پيشنهادي اروپا مي باشد.
کد مطلب 87140

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