تحرك وسيع هيات ديپلماتيك ايران در سه روز گذشته براي تغيير در سه بند قطعنامه پيشنهادي

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر به وين گروه اعزامي ايران مذاكرات بسيار فشرده اي را با چند كشور آسيايي و اروپايي از جمله چين و روسيه را انجام داده است. اين مذاكرات يا به صورت مستقيم و يا به صورت غير مستقيم توسط كشورهاي ارشد شوراي حكام و تروئيكاي غير متعهد ها بوده است كه محور عمده آن تغيير در بندهاي 4 و 7 و 10 قطعنامه پيشنهادي اروپا مي باشد.

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