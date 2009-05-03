به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، ایرج اکبریه مشاور وزیر صنایع و معادن و معاون مالی و اقتصادی ایمیدرو با اعلام این خبر افزود: شرکت‌های قابل واگذاری امسال در بخش فولاد، آلومینیوم، سنگ‌آهن و... فعالیت دارند.

به گفته وی، حدود 39 درصد ارزش کل واگذاریهای سهام در سال 87 و معادل 6/80 درصد در سال 86 در بخش صنعت و معدن بود.

اکبریه ادامه داد: ایمیدرو در سال گذشته در مجموع 39362 میلیارد ریال سهام واحدهای تابعه خود را به بخش خصوصی واگذار کرد که این رقم در مقایسه با سال 86 معادل هفت درصد افزایش داشت.

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از سال 81 تا پایان سال 87 در مجموع 109741 میلیارد ریال سهام شرکت‌های تابعه را واگذار کرده است.